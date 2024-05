Putin poprvé ukázal vojenské velitele. Uvedl, že díky bojům dojde Rusko míru

Ze seznamu účastníků vyplývá, že generálplukovník Alexandr Lapin, dříve kritizovaný za selhání na Ukrajině, se nově stal velitelem Leningradského vojenského okruhu, upozornil server Meduza.

Schůzky v Kremlu se zúčastnil také Belousovův předchůdce v čele ministerstva obrany Sergej Šojgu, který je nyní tajemníkem bezpečnostní rady, náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov, velitel výsadkových vojsk Michail Teplinskij, velitel vojsk Leningradského vojenského okruhu Lapin, Moskevského vojenského okruhu Sergej Kuzovlev, Centrálního vojenského okruhu Andrej Mordvičev a generálové Gennadij Anaškin a Alexandr Sančik, kteří jsou pověřeni velením Jižního a Východního vojenského okruhu.

Moskevský a Leningradský vojenský okruh byly opětovně vytvořeny po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu předloni v únoru. Generálové, kteří okruhům velí, se často mění. Kupříkladu generál Lapin dříve velel Centrálnímu vojenskému okruhu, ale později o tuto funkci přišel. Setkání s Putinem se nyní zúčastnil jako velitel Leningradského vojenského okruhu, poznamenala BBC.

Lapina čelil kritice za neschopnost na Ukrajině

Lapin na začátku invaze velel uskupení sil s názvem Střed, které se zprvu přiblížilo až ke Kyjevu, ale po ústupu bylo nasazeno na Donbasu na východě Ukrajiny. V říjnu 2022 Lapina veřejně kritizoval vládce Čečenska Ramzan Kadyrov, který jej označil za neschopného, a tvrdil, že generál má protekci v generálním štábu, který kryje jeho selhání.

Také tvrdil, že generál se nevyskytoval v blízkosti města Lysyčansk, za jehož dobytí – což bylo v červenci 2022 – byl vyznamenán titulem Hrdiny Ruska. O pár týdnů později Kadyrov generála obvinil, že zavinil průlom ukrajinských sil do ruských pozic na jednom úseku fronty na Donbasu. O dva dny později Lapina odvolali z velení uskupeni Střed, připomněla Meduza.

Putin na poradě poděkoval předchozímu ministrovi za vykonanou práci při budování ozbrojených sil. „Hodně věcí jsme před začátkem bojů nepochopili ani my, ani všichni, kteří tak či onak měli co do činění s budováním ozbrojených sil. To je zjevné, ale to, jak rychle reagujeme na požadavky doby, posiluje naše přesvědčení, že všechny problémy vyřešíme,“ prohlásil Putin podle tiskových agentur.

Každý třetí rubl v rozpočtu na armádu

Jmenování Belousova vysvětlil snahou racionálně a efektivně vynakládat rostoucí výdaje na obranu. Tvrdil ale, že výdaje na obranu a bezpečnost se v Rusku pohybují kolem 8,7 procenta hrubého domácího produktu (HDP) a nedosahují výše někdejších sovětských výdajů.

„Určitě to není 13 procent, jako tomu bylo v Sovětském svazu, ale stále je to solidní částka, velký zdroj, se kterým musíme hospodařit starostlivě a efektivně,“ řekl Putin. Dodal, že poměr „mezi děly a máslem“ by měl být organicky začleněn do celkové strategie rozvoje ruského státu.

List The Moscow Times v dubnu odhadl, že každý třetí rubl z ruského státního rozpočtu se letos vynaloží na armádu a výrobu zbraní. Státní rozpočet ale ještě musí zaplatit i Putinovy sliby z kampaně před březnovým znovuzvolením do čela státu. V minulosti býval každý třetí rubl ze státní pokladny určen na sociální výdaje.

Putin dnes také řekl, že ruská vojska zlepšují každým dnem své pozice na Ukrajině a postupují ve všech směrech. „Čím efektivněji pracujete v první linii, tím větší máme šanci vyřešit tento problém mírovou cestou,“ řekl Putin generálům. „O to jsme vždy usilovali a vždy jsem o tom mluvil,“ dodal podle agentury Reuters.