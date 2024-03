Už je to válka, ne jen speciální operace, ohlásil Kreml. Z eskalace viní Západ

„Jsme ve válečném stavu. Ano, začalo to jako speciální vojenská operace, ale jakmile se tam zformovala tato skupina, když se toho na straně Ukrajiny účastnil kolektivní Západ, už se to pro nás stalo válkou. Jsem o tom přesvědčen. A každý by to měl pochopit pro svou vnitřní mobilizaci,“ konstatoval mluvčí prezidenta Vladimira Putina.

Rusko v roce 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu poté, co předchozích osm let podporovalo proruské separatisty ve válce s ukrajinskými silami na východoukrajinském Donbasu. Ruské útoky si od roku 2022 vyžádaly tisíce obětí mezi civilisty a miliony lidí vyhnaly z domovů.

Ruské úřady invazi na Ukrajinu dlouhodobě označovaly za „speciální vojenskou operaci“, kterou obhajovaly tvrzením, že sousední stát je třeba „demilitarizovat“ a „denacifikovat“.

Kremelský mluvčí také řekl, že Rusko bude dál usilovat o to, aby Ukrajina nemohla ohrožovat ruské občany a ruské území. Kreml podle něj nemůže dopustit, aby existoval u ruských hranic stát, který je ochoten použít jakékoli prostředky k tomu, aby Rusko připravil o poloostrov Krym.

Ukrajinský poloostrov Rusko v roce 2014 v rozporu s mezinárodním právem připojilo ke svému území. Kyjev a Západ anexi neuznávají.

„Rusko má čtyři nové subjekty federace a hlavní věcí pro nás je chránit lidi v těchto subjektech a osvobodit území těchto subjektů, které je v současnosti de facto okupováno kyjevským režimem,“ dodal Peskov s odkazem na okupovaná ukrajinská území v Záporožské, Chersonské, Doněcké a Luhanské oblasti.