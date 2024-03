Putin neblafuje. Scénář Hirošima je pořád ve hře, varuje americký expert

Před dvěma lety jste Vladimira Putina označil za nejnebezpečnějšího muže na světě. Platí to pořád? Ruští představitelé pravidelně házejí verbální atomovky na Západ, ale bere to ještě někdo vážně?

Já si pořád myslím, že Vladimir Putin je nejnebezpečnějším mužem na světě a jeho jaderné hrozby je třeba brát vážně. Ale to znamená pochopit logiku jeho chování. Putin po začátku invaze na Ukrajinu nařídil jaderným silám pohotovost a prohlásil, že pokud USA nebo kdokoliv jiný na Ukrajině intervenuje, tak Rusko má kapacitu k takové eskalaci, jakou „svět dosud nikdy neviděl“. To byla vágní a nejednoznačná hrozba, ale každý ji pochopil. Říkalo se, že blafuje. Ale to je špatný způsob uvažování. Blafujete ve chvíli, kdy máte špatné karty a tváříte se, že ne. Ale on nemá špatné karty a ví to.