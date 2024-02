Jak dva roky války proměnily Rusko. Putinova bezohledná moc posiluje

Vzpomene si ještě někdo, jak se krátce po přelomu tisíciletí (to už byl v Rusku prezidentem Vladimir Putin) nikoli úplně žertem probíralo téma možného vstupu Ruska do EU či dokonce do NATO?

Tehdejší šéf Aliance George Robertson dal pro BBC nedávno k dobru ještě jednu perličku: „Putin stál vedle mě v květnu 2002 a mluvil o tom, jak je Ukrajina suverénní a nezávislý stát, který si bude sám rozhodovat o své bezpečnosti.“

Dnes zní taková slova jako z jiné galaxie.