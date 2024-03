Přímý konflikt Ruska s NATO je už jen krok od třetí světové války, hrozí Putin

„Každému je jasné, že to bude už jen krůček od plnohodnotné třetí světové války. Myslím si, že o to jen těžko může mít někdo zájem,“ prohlásil Putin podle agentury Reuters poté, co skončily takzvané prezidentské volby, které měly navodit dojem, že jej Rusové chtěli zvolit znovu.

Podle světových státníků, expertů i ruských disidentů však na tomto hlasování nebylo demokratické vůbec nic. Putin reagoval na slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který před pár týdny řekl, že nemůže vyloučit vyslání francouzských vojáků na Ukrajinu.

„V moderním světě je všechno možné,“ poznamenal dále Putin s tím, že vojenský personál NATO už je dávno na Ukrajině. Rusové prý na bojišti zachytili francouzštinu a angličtinu. „Nic dobrého na tom není, v prvé řadě pro ně, protože tam umírají ve velkých počtech,“ dodal.

Na otázku, zda v souvislosti s ukrajinskými vojenskými akcemi považuje za nutné obsadit ukrajinskou Charkovskou oblast, Putin odpověděl, že pokud budou útoky pokračovat, Rusko vytvoří nárazníkovou zónu z většího množství ukrajinského území, aby bránilo ruské území.

„Sanitární zóna“ na ukrajinském území

„Nevylučuji, že s ohledem na tragické události, k nimž dnes dochází, budeme nuceni v určitém okamžiku, až to budeme považovat za vhodné, vytvořit na územích, která jsou dnes pod kyjevským režimem, určitou ‚sanitární zónu‘,“ řekl ruský diktátor, který svou armádu do sousední země poslal před více než dvěma lety. Taková zóna by prý mohla být dostatečně velká, aby zamezila přístupu výzbroje vyrobené v zahraničí na ruské území.

Putin si prý také přeje, aby se francouzský prezident přestal snažit válku na Ukrajině zhoršovat, ale aby hrál roli při hledání míru. „Zdá se, že Francie by mohla sehrát určitou roli. Ještě není vše ztraceno,“ míní. „Říkám to stále dokola a řeknu to znovu. Jsme pro mírové rozhovory, ale ne jen proto, že nepříteli docházejí náboje,“ řekl také Putin.

„Pokud chtějí skutečně, vážně, dlouhodobě budovat mírové, dobré sousedské vztahy mezi oběma státy, a ne si jen na jeden a půl roku až dva roky udělat přestávku na přezbrojení,“ podotkl. Právě obavy z toho, že Rusko v případě příměří jen doplní zásoby a zaútočí znovu, přitom ukrajinskému velení brání na něco takového přistoupit.

Na kritiku ruských voleb kontroval s tím, že ani americké volby nejsou demokratické, zastal se Donalda Trumpa, který čelí několika soudům. „Celý svět se směje tomu, co se tam děje,“ řekl Putin o Spojených státech. „Je to prostě katastrofa – není to demokracie – co to proboha je?“

Poprvé také od smrti ruského opozičníka Alexeje Navalného také vyslovil jeho jméno a poznamenal, že prostě „zemřel“. Opoziční politik náhle skonal ve vězeňské kolonii za polárním kruhem v polovině února. Odpykával si tam několik trestů za prohřešky, které byly podle Navalného vymyšlené a účelové.

Několik dní před Navalného smrtí byla podle Putina uzavřena dohoda o jeho výměně. „Řekl jsem: ‚Souhlasím‘. Měl jsem jednu podmínku. Vyměníme ho, ale on se už nikdy nevrátí,“ potvrdil dřívější informace o této dohodě. Vdova po Navalném Julija obvinila Putina, že jejího manžela zabil. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novinářům řekl, že toto tvrzení je prostě mylné.