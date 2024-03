Putin je opilý mocí, chce vládnout věčně, řekl Zelenskyj. Kritika zní i z Česka

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Celému světu je jasné, že tahle osoba, jak se v historii stalo tolikrát, je zcela jednoduše opilá mocí a dělá vše, co může, aby vládla věčně,“ uvedl Zelenskyj o Putinovi na sociálních sítích. Putin Rusku vládne jako prezident či premiér od roku 1999 a jeho další funkční období by trvalo do roku 2030.

Bílý dům podle agentury Reuters v reakci uvedl, že volby zjevně nebyly svobodné ani spravedlivé, jelikož „Putin uvěznil politické oponenty a zabránil dalším, aby proti němu kandidovali“.

„Prezidentské volby v Rusku nejsou legální, svobodné ani spravedlivé,“ uvedlo zase polské ministerstvo zahraničí. Dodalo, že hlasování se konalo „v kontextu vážných represí“ a v rozporu s mezinárodním právem také v Rusy okupovaných částech Ukrajiny.

Kritika zní i z Česka

České ministerstvo zahraničí (MZV) kupříkladu uvedlo, že prezidentské volby v Rusku nebyly demokratické ani transparentní. Ministerstvo také poukázalo na systematické potlačování ruské občanské společnosti, nezávislých médií i jakéhokoliv náznaku opozice. Připomnělo, že volby se konaly v době agresivní války proti Ukrajině. Česko podle ministerstva neuznává volby na ukrajinských územích, které Moskva okupuje. Hlasování v nich označila česká diplomacie za nelegitimní volební frašku.

Ministerstvo zahraničních věcí @mzvcr ❌ Ruské prezidentské volby nesplňují mezinárodní standardy. Režim předem umlčel všechny kritické hlasy a opoziční kandidáty.



Odsuzujeme „volby" na okupovaných územích Ukrajiny. Jde o další projev ruské agrese vůči Ukrajině.

Volby v Rusku podle ministerstva zahraničí nesplnily mezinárodní standardy. „Věříme, že ruští občané by měli mít právo si zvolit vedení státu ve skutečně svobodných a demokratických volbách,“ uvedl Černínský palác.

Třídenní volby skončily v neděli večer. Očekává se, že v nich přesvědčivě získá již pátý mandát současný vládce Kremlu Vladimir Putin, který neměl žádného skutečného protikandidáta. Podle prvního povolebního průzkumu získal přes 87 procent hlasů, informovala dnes večer agentura TASS.

Česká diplomacie konstatovala, že mnozí prezidenští kandidáti, zejména ti, kteří se staví proti agresi vůči Ukrajině, nemohli kandidovat. Ruští občané podle MZV neměli přístup k úplným a nezávislým informacím, ani možnost volby kandidátů vystupujících proti nynějšímu režimu. Ruské úřady znovu neumožnily pozorovatelské misi Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) dohlížet na průběh hlasování, uvedlo ministerstvo.

Současně důrazně odsoudilo konání voleb na okupovaných územích Ukrajiny. „Česko neuznává konání této nelegitimní volební frašky v Autonomní republice Krym a ve městě Sevastopol a v částech Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti Ukrajiny. Okupace uvedených území představuje porušení nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny dle Charty OSN a principů mezinárodního práva,“ napsala v prohlášení česká diplomacie. Cílem Ruska je podle ní opět legalizovat výsledky své agresivní politiky vůči Ukrajině.

Ministr zahraničí Jan Lipavský označil ruské prezidentské volby za frašku a parodii. Na síti X napsal, že ani během voleb se Rusko neštítilo narušit suverenitu Ukrajiny. Podobně hodnotil ruské volby jeho stranický předseda, vicepremiér Ivan Bartoš. Uvedl, že Putin potlačil občanskou společnost, nezávislá média i opozici.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Jak dopadnou prezidentské volby v Rusku? No jak asi, když:



- největší potenciální rivaly do volebního souboje nepustíte, nebo je rovnou zavřete,

- roky omezujete pluralitu veřejné debaty a svobodu médií,

- na volby na okupovaných územích vám dohlíží armáda.



Pak se dílo určitě…

Europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra považuje „takzvané volby“ v Rusku za kamufláž. „Výsledek byl dopředu jasný. Možnou konkurenci Putin buď zlikvidoval, nebo ji k volbám nepustil. Nabízí se otázka, proč se tam volby vůbec pořádají. Baťuška car mandát lidu nepotřebuje. Vládne přece z vyššího principu,“ napsal.

Vicepremiér, ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan dnes na síti X napsal, že prezidentské volby v Rusku nebyly svobodné a vítěz ve skutečnosti porazil jen demokracii. Odehrály se podle něj za situace, kdy největší potenciální rivalové nemohli kandidovat nebo rovnou skončili ve vězení. Navíc je už roky omezená pluralita veřejné debaty i svoboda médií a na volby na okupovaných územích dohlíží armáda, dodal Rakušan.