Vojáky Rusko sežene, tanky ne. Největší armádní sklad už má způli prázdný

Z největšího ruského skladu vojenského vybavení v Burjatsku na východní Sibiři zmizela už téměř polovina tanků a obrněných vozidel z časů Sovětského svazu, která se v areálu nacházela před vypuknutím invaze na Ukrajinu. Uvádí to portál The Moscow Times, podle něhož to svědčí o tom, že Moskvě na frontě chybí těžká bojová technika.