Všichni muži jsou na frontě, hodně pohřbíváme. Válka vysála sibiřské město

„Vojenská služba je pro nás hlavním způsobem obživy. Teď nabírají nové dobrovolníky. Téměř všichni už odešli do války,“ líčí místní obyvatel Alexej.

Před invazí na Ukrajinu žilo v Domně asi šest tisíc lidí, nyní se jejich počet podle Rádia Svobodná Evropa (RFE) tenčí. Mnoho mladých mužů se do bojů přihlásilo dobrovolně nebo je ruská armáda loni na podzim povolala v rámci částečné mobilizace. Jen za první týden po jejím vyhlášení odjelo z města 500 mužů. Další emigrovali, aby se odvodu vyhnuli.

„Zmobilizovali hodně chlapů. Naložili je do autobusů a odvezli. Včetně mého bratra – je mu teprve dvacet let. A také sem přivezli mobilizované z dalších regionů, vycvičili je tu a poslali na bojiště,“ dodal Alexej.

V Domně, která se nachází v sibiřském Zabajkalském kraji, sídlí velké vojenské letiště, domovská základna 120. gardového stíhacího leteckého pluku a servisní středisko pro ruská armádní dopravní letadla.

Město má špatnou pověst, zejména co se bezpečnosti týče. „V noci se tam skoro nedá pohybovat. Místní gauneři vás zmlátí jen tak. Všechno se točí kolem železnice nebo armády. Jediný způsob, jak sehnat jinou práci, je podplácet. Jakmile začala válka, téměř všichni místní muži byli odvedeni,“ řekl RFE anonymně místní taxikář.

Jeho kolega popsal, že ruští vojáci se do města nyní vracejí z bojiště na dovolenou, aby si odpočinuli. „Vypráví mi, že na Ukrajině umírá spousta našich chlapů a že velitelé do boje posílají zpět i raněné. Jsou to mladí kluci a v očích nemají život. Někteří říkají, že nedostali slíbené peníze,“ uvedl.

Zabajkalsko zaujímá po Burjatsku druhé místo mezi ruskými regiony za Uralem, pokud jde o počet mrtvých ve válce na Ukrajině. Podle serveru Mediazona od počátku invaze přišlo o život nejméně 47 tisíc ruských vojáků. Moskva přitom přiznává jen 5 900 zabitých. Spolu s těžce zraněnými, propuštěnými ze služby, činí nevratné ztráty ruské armády podle Mediazony 125 tisíc mužů. Ukrajina odhaduje ztráty ruské armády na 234 tisíc „zlikvidovaných“ vojáků, ale tento počet zřejmě zahrnuje i zraněné a zajaté.

„Slibovali výcvik a hodili nás na frontu“

Na propustku do Domny přijel také dvaadvacetiletý Alexandr Rjabčenko, kterého armáda mobilizovala loni koncem září. Předtím pracoval na zdejší letecké základně jako dělník. „Měl jsem utéct? Jsem přece vlastenec a slíbené peníze mě k odjezdu přesvědčily,“ popsal.

Příjezd na frontu ho ale zaskočil. „Slíbili nám, že dostaneme výcvik v Rostově, ale to se nestalo. Důstojníci před námi v letadle otevřeně mluvili o tom, že nás půlka zemře. V Rostově nás přesadili do autobusů a rovnou odvezli na Ukrajinu. Při výstupu nás Ukrajinci ostřelovali a hned zemřelo osm kluků. Padl jsem na zem a myslel jsem, že umřu také,“ vylíčil.

Na bojiště z Domny zamířil na pauzu i osmačtyřicetiletý Igor. „Od roku 2016 sloužím ve Wagnerově skupině,“ uvedl s odkazem na žoldnéřskou organizaci miliardáře Jevgenije Prigožina. „Nemohl jsem sehnat práci. Nevzali mě ani do dolů, protože jsem seděl,“ řekl Igor. Na Ukrajinu se má podle svých slov v řadách wagnerovců zanedlouho vrátit.

Bojovníci z Wagnerova uskupení by se přitom na základě dohody, kterou Prigožin po své červnové vzpouře proti Moskvě uzavřel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, měli rozhodnout, zda budou následovat svého šéfa do běloruského exilu, přidají se k ruské armádě nebo odejdou do civilu.

Prigožin v minulém týdnu uvedl, že jeho muži nyní na Ukrajině nebudou bojovat a soustředí své síly v Africe.

Podle místní obyvatelky Eleny má záznam v trestním rejstříku řada obyvatel Domny. „Každého druhého policie vzala na stanici. Hodně lidí tu sedělo za krádeže. Člověk musí nějak žít. Všichni normální lidé odjíždějí jinam,“ uvedla.

Mnozí z těch, kteří odjeli na Ukrajinu, se do vesnice v posledních měsících vrací v rakvích. „Pohřbíváme hodně lidí. Děláme to bez vlajek, bez pozdvižení. Někdo by jinak mohl hrob znesvětit. Koneckonců ne každý tu válku podporuje,“ řekla RFE místní obyvatelka Kristina.

26. září 2022