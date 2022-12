Putin se snaží očernit Ukrajinu v očích Západu, říká analýza ISW

Ruský prezident Vladimir Putin stále hovoří o vyjednávání s Ukrajinou, nicméně nejde mu o mír, ale o to, aby Ukrajinu očernil v očích jejích západních stoupenců. Uvádí to ve své analýze americký Institut pro studium války (ISW). Podle něj se šéf Kremlu snaží vykreslit Kyjev jako neochotný ke kompromisu nebo i vůbec k tomu zapojit se do vážných jednání.