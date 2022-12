Bachmut je zničen, přiznal Zelenskyj. Na frontě jsou čtyři města v těžké situaci

„V těchto oblastech již nezbylo místo pro život, které by nebylo poškozeno střelami,“ uvedl Zelenskyj ve svém nočním videoprojevu.

„Okupanti zničili Bachmut, další město na Donbase, které ruská armáda proměnila ve spálené ruiny,“ dodal. Podle agentury AP ukrajinský prezident neupřesnil, co má na mysli výrazem „zničily“; některé budovy ve městě stále stojí a v ulicích se pohybují obyvatelé.

Ukrajinský generální štáb informoval, že ruská armáda podnikla na Ukrajině za uplynulých 24 hodin 20 náletů a rovněž 80 útoků ze salvových raketometů.

Nejtvrdší boje se odehrávaly právě v oblasti Bachmutu, uvedl mluvčí generálního štábu Oleksandr Štupun. Boje zintenzivněly poté, co ukrajinská armáda před měsícem znovu získala kontrolu nad městem Cherson.

Ukrajinský generální štáb v sobotu ráno informoval, že na jihu Ukrajiny v noci Rusové útočili i pomocí íránských dronů, které se podařilo sestřelit nad Chersonskou, Mykolajivskou a Oděskou oblastí. Intenzivnímu ostřelování čelily též města Nikopol a Marhanec.

Podle informací britské rozvědky se Rusko v poslední době snaží získat od Íránu další zbraně, a to včetně balistických raket s krátkým dostřelem. Kreml údajně Teheránu na oplátku nabízí rozsáhlou vojenskou i technickou podporu, která by pro Írán znamenala posílení obranných složek. Británie předpokládá, že ruské síly by íránské rakety použily k bombardování ukrajinské infrastruktury.