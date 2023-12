Vyčerpali jsme je, naše armáda má iniciativu, jásá Putin nad Ukrajinou

Putin hovořil na zasedání, jehož cílem bylo podle ruské státní agentury TASS shrnout aktivity ruské armády v uplynulém roce a stanovit cíle na rok 2024. „Při hodnocení současné situace na místě na linii bojového kontaktu můžeme s jistotou říci, že naše vojska mají iniciativu,“ uvedl ruský prezident. Podle něj ruští velitelé na místech, kde je to nutné, drží obranné pozice, na jiných postupují.

Rusko podle Putina nyní rozvíjí jaderný arzenál. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu dodal, že země hodlá do konce příštího roku navýšit počet vojáků na 745 000, napsala agentura TASS, a rozšířit výrobu zbraní a munice, včetně hypersonických střel Kinžal.

Rusko také podle Šojgua od začátku ruské invaze na Ukrajinu pokrylo minami podél několikasetkilometrové frontové linie oblast o rozloze 7000 kilometrů čtverečních a více než pětinásobně navýšilo výrobu tanků. Tyto údaje nelze nezávisle ověřit.

Ukrajinští a ruští vojáci nyní nejintenzivnější boje vedou u Avdijivky v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Podle velitele ukrajinských pozemních sil Oleksandra Syrského je ale situace složitá i severněji, ve směru na Bachmut, Lyman a Kupjansk.

„Musíme bojovat za nevýhodných podmínek s nepřítelem, který má převahu ve zbraních i mužích,“ uvedl Syrskyj. „Ve všech třech směrech naši vojáci drží obrannou linii a ničí nepřítele,“ dodal generál, podle kterého Rusko nadále pokračuje v útočných operacích. Podobná vyjádření obou stran konfliktu nelze bezprostředně ověřit.

Zelenskyj zdůraznil, že Rusko během letošního roku nedosáhlo žádného ze svých cílů na Ukrajině. „Rusko letos nedosáhlo žádných výsledků. Rok 2022 nehodnotím. Mluvím o roce 2023,“ řekl a připomněl, že původně chtěli Rusové rozhodnout invazi do tří dnů.

„Jejich názor je... navrhli mobilizovat dalších 450 tisíc, 500 tisíc lidí. To je velmi vysoké číslo,“ řekl Zelenskyj během setkání s novináři. „Řekl jsem, že bych potřeboval více argumentů, abych tento krok podpořil. Protože zaprvé je to otázka lidí, zadruhé spravedlnosti, je to otázka obranyschopnosti a také financí.“

Putin také obvinil Spojené státy, že využívají Evropu pro své vlastní zájmu, a Západ, že proti Moskvě vede hybridní válku. Prohlásil ale, že proti Evropě žádnou válku neplánuje. Už o víkendu Putin prohlásil, že Rusko nemá žádný ekonomický, geopolitický ani vojenský důvod bojovat se zeměmi Severoatlantické aliance. O tom, že nechce v Evropě válčit, hovořil ruský prezident i před vysláním vojsk na Ukrajinu.