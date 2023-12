VIDEO: K ruskému občanství povolávací rozkaz jako bonus. Muži se nestačili divit

Na záběrech z ceremonie je vidět, jak muži, údajně původem ze zemí bývalého SSSR – přísahají věrnost Ruské federaci. Následně dostávají do ruky příkaz, aby se bezodkladně dostavili na místní vojenský komisariát. Nakonec společně zazpívají ruskou hymnu.

„Noví občané Ruské federace přísahali, že budou dodržovat ústavu a zákony Ruské federace,“ napsala policie v druhém největším ruském městě. „Na základě toho přítomní zástupci vojenských komisí předali těm, kteří složili přísahu, povolávací rozkazy k nástupu vojenské služby,“ dodala.

Zpráva petrohradské policie našla hlasitou odezvu v ruských médiích. Ta v předchozích dnech informovala také o případu, kdy soud v Čeljabinsku zbavil ruského občanství dva migranty kvůli tomu, že se po získání občanství nedostavili na vojenskou správu, kde by mohli být povoláni do války na Ukrajině.

Deník Kommersant uvedl, že od října v Rusku platí zákon, který umožňuje provinilce zbavit uděleného ruského občanství v 60 případech, jako je sabotáž, dezerce, veřejné výzvy k rozpoutání agresivní války či pokus o vraždu státního představitele.

Ztráta občanství hrozí i za „politické“ delikty, jako je „diskreditace“ ozbrojených sil či šíření „lživých“ informací o armádě, dodal server Meduza.

Ruský prezident Vladimir Putin nedávno vyzýval ke vstupu do armády také cizince, kterým za to nabídl možnost snadnějšího získání ruského občanství. Podle pozorovatelů se chce Putin vyhnout nové vlně mobilizace přinejmenším do prezidentských voleb plánovaných na 15. až 17. března příštího roku.

Poslední mobilizace na podzim roku 2022 v Rusku přechodně vyvolala paniku a masovou emigraci do zahraničí.