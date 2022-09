Žádný ústup, ale rafinovaná taktika, káže Kadyrov „gaučovým ignorantům“

Kadyrov přitom krátce po zveřejnění ruského debaklu o víkendu ještě ostře kritizoval ruské vojenské velení. Pak ale změnil zřejmě názor.

„Přišel jsem uklidnit ty nejnepokojnější a nejskeptičtější jedince. V rámci speciální vojenské operace neustupujeme z žádné části fronty. Všechno to jsou falešné zprávy a západní provokace. Nenechte se jimi oklamat,“ prohlásil Kadyrov na Telegramu.

Existují takové pojmy jako taktika a strategie, které na první pohled nemusí být zřejmé, tvrdí.

„Naši generálové, kteří vystudovali vojenské akademie, znají jemnosti vedení války a nechávají protivníka dělat to, co je pro nás výhodné. Abychom zničili nepřátelské jednotky, musíme používat různé techniky: rozptýlit jejich síly po celé frontové linii, odlákat je, obklíčit je, donutit je jít na bojiště nebo je vlákat do pasti. Velení armády všechny tyto metody mistrně kombinuje,“ uvedl Kadyrov.

„Nebudou se uspokojovat manické choutky“

„Nemůžeme si dovolit bez rozdílu střílet do každého, včetně civilistů, jen abychom uspokojili manické touhy gaučových ignorantů. Rusko se v této speciální operaci snaží minimalizovat lidské oběti. Nacističtí banderovci si to ale mohou dovolit do té míry, že střílejí do vlastních. Proto ty rozdíly v taktice,“ tvrdil dále čečenský vůdce.

„Kdyby to bylo jen na mně, vyhlásil bych stanné právo v celé zemi a použil bych jakékoli zbraně, protože dnes jsme ve válce s celým blokem NATO,“ doplnil.

V době kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém pravidelném projevu potvrdil, že ukrajinské síly dobyly zpět strategické město Izjum a dosáhli tak převratného úspěchu na Charkovské frontě, Kadyrov doslova soptil.

„Udělali chyby a myslím, že z toho vyvodí nutné závěry,“ reagoval Kadyrov rovněž ve zvukovém vzkazu, který zveřejnil na Telegramu.

„Pokud dnes nebo zítra nedojde ke změně strategie, budu nucen promluvit s vedením ministerstva obrany a vedením země a vysvětlit jim skutečnou situaci na místě. Je to velmi zajímavá situace. Řekl bych, že je to zarážející,“ dodal bývalý povstalec, který se stal spojencem Kremlu a vládne v Čečensku tvrdou rukou už od roku 2007.