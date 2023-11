Rusko se vrací jako velmoc, bojuje za svobodu světa, prohlásil Putin

„Je to naše země, která je v čele vytváření spravedlivějšího světa,“ řekl Putin.

Šéf státu vystoupil prostřednictvím videokonference na takzvaném Světovém ruském lidovém shromáždění, jehož organizaci zaštiťuje ruská pravoslavná církev.

Boj země za svrchovanost v nynější „speciální vojenské operaci“, jak Moskva nazývá svou válku proti Ukrajině, má podle prezidenta „bez jakéhokoliv přehánění národně osvobozovací charakter“. Rusko podle něj bojuje nejen za svou svobodu, ale za svobodu celého světa.

„Hájíme bezpečnost a prosperitu celého našeho národa, vyšší historické právo být Ruskem, silnou a nezávislou mocností, civilizací. Právě naše země, ruský svět, jak už to bylo nejednou v dějinách, zatarasila cestu těm, kdo usilují o světovládu,“ prohlásil.

„Otevřeně říkáme, že diktatura jednoho hegemona chátrá, upadla do chaosu a je pro okolí prostě nebezpečná. To už chápe celá světová většina,“ řekl, aniž výslovně zmínil Spojené státy, které v předchozích projevech obviňoval ze zavlečení Ruska do války.

Právě na Putinův rozkaz rozpoutala ruská armáda vpádem do sousední země před 643 dny nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války. Podle Západu a Ukrajiny jde o ničím nevyprovokovanou agresi Ruska.

Putin podle listu Kommersant prohlásil, že Západ „potřebuje rozporcovat a vydrancovat“ Rusko, které je příliš rozmanité, než aby zapadlo do „logiky západních rasistů a kolonizátorů“, a proto Západ tvrdí, že „Rusko je vězením národů a sami Rusové jsou národem otroků“.