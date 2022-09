Hraní si na zabíjení Ukrajinců. Dívka z Mariupolu popisuje pobyt v Moskvě

Rusko nebylo první destinací, kam se Dominičina rodina chtěla vydat. Přála si dostat se na svobodné ukrajinské území, boje jí to ale znemožnilo. Dominičin bratr byl zraněn a v Mariupolu jej kvůli nedostatku léků nebylo možné ošetřit. Rodina se proto vydala do Doněcku, kde je zadrželi proruští separatisté a poslali do Ruska.

V Moskvě žili v sovětském dětském táboře zřízeným pro uprchlíky. „Všechno bylo ošuntělé,“ popisuje tábor matka Dominiky Viktoria. „Byla tam jedna sdílená koupelna pro celé patro,“ dodává.

Dominika sdělila Rádiu Svobodná Evropa další podrobnosti z pobytu v Moskvě. Za největší „zábavu“ ironicky označuje sobotní příjezd učitelky, jež vyučovala matematiku a ruský jazyk. Na hodiny s ní chodili i ruské děti, pro něž byl tábor původně určen.

„Kluk mi řekl: Rusové nezabíjejí děti,“ vypráví Dominika své zkušenosti se spolužáky. Na otázku, proč je tedy její bratr zraněn, měl ruský kluk hbitou odpověď: „Ale není mrtvý, ne?“ Z výrazu mladé dívky je poznat, že ji výrok zanechal beze slov.

„Víš, že už nejsi Ukrajinka? Teď jsi Ruska,“ říkali jí též ostatní děti, přičemž poukazovali na to, že Mariupol padl do ruských rukou. „Je okupovaný, ale to neznamená, že jsem Ruska. Narodila jsem v Mariupolu na Ukrajině, tak jsem Ukrajinka,“ odvětila.

Znehodnocování Ukrajiny

Popisuje též chlapce, kteří si hráli s Lego postavičkami. „Toto je ukrajinský voják a toto ruský,“ řekli jí, načež pak ruský panáček zastřelil toho ukrajinského.

V jiném případě jeden žák nakreslil vlajku Ruska a vedle ní vlajku Ukrajinu a mezi ně srdíčko. Jiný student ale řekl, že Rusko je dobré a Ukrajina špatná a ukrajinskou vlajku umazal.

„Když jsme měli hodinu hudby, bylo nám řečeno, abychom se naučili ruskou hymnu. To je země, která začala válku, rozbombardovala naše města a zničila náš život tam,“ zdůrazňuje Dominika.

„Zabili mé mazlíčky,“ říká se slzami v očích. „Měla jsem psa, čtyři měsíce starého, když začala válka. Představovala jsem si, jak s ním budu chodit na procházku.“ Válka ji připravila i o kočku.

Podle Dominiky se ve škole též hodně mluvilo o sovětských vůdcích Leninovi a Stalinovi. Často je zmiňovaly i děti z Ukrajiny, které do školy přišly dříve z doněckého města Horlivka. Ač původem z Ukrajiny, svou vlast ponižovaly. A stejně tak Dominiku, za její původ.

Zombifikace dětí

„Děti byly velmi zombifikované,“ přisvědčuje matka Dominiky. Věřily učitelům, kteří jim například vyprávěli, že ukrajinská letadla shazují plyšové hračky, ve kterých jsou ukryté bomby a které jsou určené k tomu, aby je sebraly děti a zemřely.

Ukrajinští činitelé opakovaně upozorňovali na případy odvádění ukrajinských dětí z Mariupolu do Ruska. Ruský Krasnodarský krajský úřad pro rodinu a děti na svých stránkách zveřejnil pobídky k adopci ukrajinských dětí ruskými rodinami. Později tvrdil, že materiál byl dílem hackerů.

Podle Ukrajinců se Rusové snaží o „genocidu“ ukrajinského národa i tím, že na okupovaných územích nutí rodiny, aby posílaly děti do jimi spravovaných škol. Po učitelích chtějí, aby vyučovali podle ruských osnov, přičemž žákům mají říkat, že Ukrajina nese vinu za rozpoutání války.

Viktorie se rozhodla se svými dětmi z Ruska odejít. Šly do Běloruska, odkud se dostala do Polska. Nyní jsou na Ukrajině ve Lvově. „Nechtěla jsem žít v zemi, která zničila můj život a vše mi vzala.“ Její manžel zůstal v Rusku. „Smutné téma,“ říká rezignovaně.