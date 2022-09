V náručí jí zemřel sedmiletý chlapec. Zdravotnice popsala ruské zajetí

Pajevská je na Ukrajině známá jako Tajra. Ruští vojáci ji propustili po třech měsících. Před členy Amerického helsinského výboru řekla, že Rusové pravidelně mučili ji i další zajatce, přičemž mnozí to nepřežili. Podle AP je to její zatím nejotevřenější svědectví o tom, co prožila v rukou okupantů.

„Víte, proč vám to děláme?“ ptal se jí jeden Rus. „Protože můžete,“ odpověděla mu Pajevská podle své čtvrteční výpovědi. Žena dosud odmítala novinářům blíže popsat své zajetí, říkala o něm pouze obecně, že to bylo peklo. „Je velmi nepříjemné mluvit o tom, co se tam dělo,“ řekla před výborem.

Americký helsinský výbor je vládní agentura, kterou Kongres založil roku 1975 s cílem prosazovat dodržování lidských práv. Zasedají v něm členové Sněmovny reprezentantů i Senátu a rovněž zástupci amerických ministerstev.

Pajevská popsala, že jí v náručí zemřel sedmiletý chlapec, protože neměla k dispozici potřebné vybavení, aby mu pomohla. Tvrdila dále, že před mučením se museli zajatci svléknout. Mnozí křičeli několik týdnů bolestí, než zemřeli. „V takových mukách jediné, co poznali před smrtí, bylo násilí a nová bolest,“ řekla.

Marylandský senátor Ben Cardin po vystoupení Pajevské řekl, že ženevské konvence požadují bezpodmínečnou ochranu pro civilní i vojenské zdravotníky. To, co Ukrajinka popsala, označil za porušení mezinárodního práva. Republikán Joe Wilson z Jižní Karolíny označil ruského prezidenta Vladimira Putina za válečného zločince.

Podle ukrajinské agentury Ukrinform zachraňovala Pajevská životy vojáků a civilistů na Donbase osm let. Agentuře AP letos předala záznamy pořízené v době, kdy se svou skupinou pomáhala za nynější války Ukrajincům i raněným Rusům.

Mariupolský starosta řekl, že při ruském obléhání města zmizelo 10 tisíc lidí. Rusové Mariupol dobyli v dubnu za cenu zničeného města a nespočtu mrtvých.