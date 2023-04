Brance hledáme kamerami s rozpoznáváním obličejů, řekl moskevský komisař

„Moskevský kamerový systém se používá k určení místa bydliště brance,“ řekl Loktěv. Jedním z hlavních problémů je prý to, že branci nebydlí v místě registrace, a úřady jim tak nemohou předat předvolání. Agentura Reuters v této souvislosti připomněla, že Moskva v roce 2017 oznámila, že na systém, jenž využívá technologii rozpoznávající obličeje, bylo napojeno přes tři tisíce kamer.

Loktěv dále uvedl, že informace o mužích, na které se vztahuje branná povinnost, poskytují úřadům také pracoviště a vzdělávací zařízení. S takovými informacemi o člověku nebude těžké mu oznámit, aby se dostavil na vojenský komisariát, podotkl.

Šéf Kremlu na konci března podepsal výnos o jarních odvodech do armády. K vojenské službě má být od 1. dubna do 15. července povoláno 147 tisíc Rusů ve věku od 18 do 27 let. Minulý týden pak posvětil zákon o elektronickém doručování předvolání na vojenskou správu a o postizích pro odpírače služby v armádě, včetně zákazu cest do zahraničí.

Opatření ztíží život mnoha mužům, kteří se každé jaro a podzim – kdy se konají odvody – snaží vyhnout roční branné povinnosti, a také těm, které úřady povolaly do vojenské služby loni v rámci částečné mobilizace kvůli ruské invazi na Ukrajině. Povinná vojenská služba v Rusku představuje zásobárnu mladého vycvičeného personálu, který mohou úřady povzbuzovat nebo na ně vyvíjet nátlak, aby se přidali k profesionální armádě.

Od loňského září, kdy Putin vyhlásil částečnou mobilizaci na podporu „speciální vojenské operace“ na Ukrajině, jak Moskva nazývá svou válku, bylo povoláno do zbraně více než 300 tisíc někdejších vojáků, připomněla už dříve agentura Reuters. Vyhlášení mobilizace přimělo loni tisíce mužů k útěku do zahraničí.