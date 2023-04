Do zákopů přes datovku. Rusko zostřilo odvody, armádě už nikdo neunikne

Ještě loni v březnu Vladimir Putin chlácholil Rusy, že ve „speciální vojenské operaci“ budou bojovat jen profesionální vojáci a povolávání rezervistů nebude potřeba. „Vaše pomoc není potřeba a věřím, že potřeba nebude,“ poděkoval dobrovolníkům, kteří se sami hlásili na vojenské komisariáty.

O rok později je situace zcela jiná. Ruská armáda zabředla do vyčerpávající války, podle analytiků na Ukrajině přišla o přibližně 200 000 vojáků. Zářijová mobilizace sice díry na frontě částečně zalepila, ale z dlouhodobého hlediska je třeba zajistit plynulý přísun bojeschopných mužů.

Právě to je účelem zákona, který v úterý bleskově a jednohlasně schválily obě komory parlamentu. Armáda na jeho základě zřídí digitální registr propojený s portálem Goslugi, ruskou obdobu datových schránek. Povolávací rozkazy tedy bude moci posílat elektronicky, sedm dní od zanesení do registru bude automaticky považován za doručený.

A teď to důležité: každý, kdo obdrží povolávací rozkaz nebude smět odjet za hranice. Zákaz potrvá minimálně do chvíle, než se dostaví k odvodu, ale trvat může i potom. Záleží na rozhodnutí příslušného vojenského komisaře. Pokud se někdo k odvodu nedostaví, čekají ho pokuty a další tresty: přijde o řidičský průkaz, nebude si moci půjčovat peníze nebo kupovat nemovitosti.

Ruská exilová média reformu označují jako „lov na odpírače“, který má odstranit nedostatky částečné mobilizace z loňského září. Do války na Ukrajině bylo tehdy odvedeno přibližně 300 000 mužů, krok ovšem v ruské společnosti vyvolal paniku. Odhaduje se, že do zahraničí v rychlosti odjelo asi 500 000 mužů.

Nový zákon proto byl připraven v tichosti a velmi rychle, aby nevzbudil nežádoucí emoce. Napsán byl během tří dnů a poslanci před hlasováním ani neměli čas pochopit, o co v něm jde. „Najednou nám to spadlo na hlavu. Ani nevíme, co budeme říkat lidem. A lidé se budou ptát,“ cituje exilový portál Meduza nejmenovaného zákonodárce.

Rychle přijatá reforma podle ruských politologů i západních bezpečnostních expertů potvrzuje, že Rusko se v reakci na neúspěšný průběh války rozhodlo pro postupnou mobilizaci veškerých průmyslových i lidských zdrojů. Odpovídá to zprávám z posledních týdnů, podle nichž se Kreml chystá na vleklou válku bez jasné vidiny vítězství.

„Oznámení, že ignorace elektronického povolávacího rozkazu bude mít za následek zákaz cestování, má jeden hlavní cíl: popostrčit ty, kteří nechtějí bojovat, aby odešli nyní, než se dveře zavřou. A to se také stane. Ti, kteří zůstanou, budou čelit nestále rostoucí militarizaci. Pokud nebudou odvedeni nyní, budou odvedeni za půl roku “ hodnotí nový zákon politolog Alexandr Morozov a upozorňuje, že ruku v ruce s bojem proti odpíračům jde vlna represí proti kritikům války.

Většina odborníků se nicméně domnívá, že nový zákon k panice a nové vlně emigrace bojeschopných mužů nepovede. „Kdo plánoval návrat, ten se nevrátí. Kdo chtěl odjet, ten se jen utvrdí v tom, že je třeba odjet. Lidé pochopí, že emigrace je nadlouho,“ píše nezávislý analytik Alexandr Kyněv. „Nárůst odjíždějících však bude jen neznatelný. Lidí, kteří budou v panice emigrovat, bude jen málo. Už skoro žádní nezbyli. Budou převažovat jiné metody odmítání vojenské služby. Na emigraci většina lidí prostě nemá zdroje ani možnosti,“ myslí si.