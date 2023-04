STALO SE DNES: Fialova vláda pohořela v průzkumech, konec emisním povolenkám

Ve vztahu k vládě Petra Fialy podíl nespokojených lidí převažuje u všech zkoumaných oblastí, uvedlo na základě aktuálního průzkumu v úterý Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). V dlouhodobějším srovnání je vláda Petra Fialy hodnocena hůře, než všechny předchozí vlády od roku 2014, dodávají autoři průzkumu z února a března.

Evropští poslanci odhlasovali ukončení vydávání bezplatných emisních povolenek v průmyslu. Skončit by měly do roku 2034. Schválené bylo také zavedení uhlíkového cla na hranicích, tedy vyrovnání nižších poplatků za emise ve třetích zemích. Zpoplatněné budou od roku 2027 i emise z vytápění budov a silniční dopravy.

Základní škola Dukelská ve Strakonicích se rozhodla propustit jedenatřicetiletého angličtináře Matěje Štěrbíka. Žáci v reakci na to uspořádali demonstraci proti vyhazovu jejich oblíbeného učitele. Ředitel si za svým krokem ale stále stojí. Popuštění odůvodňuje tím, že příliš liberální a přátelský přístup mladého kantora k jeho studentům nevyhovuje představám o vedení školy.

Ruský prezident Vladimir Putin podle Kremlu navštívil vojenská velitelství ve dvou okupovaných ukrajinských regionech. Navštívil vojenské uskupení „Dněpr“ v Chersonské oblasti a poté velitelství národní gardy „Vostok“ v Luhanské oblasti. Podle agentury TASS se návštěva odehrála v pondělí, Kyjev to však na základě zveřejněných záběrů zpochybňuje.

Minimální důstojná mzda se za loňský rok dostala na 40 912 korun hrubého. V hlavním městě je to kvůli vyšším nákladům na život 42 776 korun. Pod její hranicí je 63 procent pracovních úvazků. Vyplývá to z propočtů expertní Platformy pro minimální důstojnou mzdu. Zlepšení podle odborníků pomohlo vyšší zapojení zaměstnanců do odborů.