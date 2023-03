V Rusku řeší posunutí věku branců, v příštích letech vezmou víc ročníků

Návrh předpokládá přechodné období do roku 2026. V roce 2024 by měli vojenské službě podléhat Rusové ve věku 19 až 30 let, od roku 2025 pak muži ve věku 20 až 30 let. Konečná věková hranice pro odvod branců 21 až 30 let má platit od 1. ledna 2026.

Ruskojazyčný server BBC připomněl, že Kartapolov na začátku letošního roku hovořil o tom, že by se horní hranice mohla posunout na 30 let už pro letošní jarní odvody. Později se však od svého výroku distancoval.

Branci nemohou být podle ruských zákonů nasazeni mimo ruské území. Agentura Reuters nicméně připomíná, že Moskva od loňského září považuje čtyři ruské oblasti za své poté, co je anektovala. Právě v těchto čtyřech oblastech – Luhanské a Doněcké na východě Ukrajiny a Chersonské a Záporožské na jihu se nyní bojuje.

Myšlenku zvýšit odvodový věk loni v prosinci poprvé veřejně formuloval ruský ministr obrany Sergej Šojgu, podle kterého jde o nutný krok k posílení ruské obrany kvůli hrozbě ze strany NATO. Odkazoval se přitom mimo jiné na rozšíření Aliance o Švédsko a Finsko, které o členství požádali v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Ruský prezident Vladimir Putin návrh podpořil.

Šéf Kremlu loni na podzim vyhlásil „částečnou mobilizaci“, při které úřady povolaly do armády nejméně 300 000 mužů. Krok vyvolal kritiku kvůli chaotickému postupu úřadů a zároveň způsobil masový odchod Rusů do zahraničí.