Máme málo Rusů afrického původu. Musíme usnadnit migraci, tvrdí vlivný klub

Rusko by se mělo připravit na větší a lepší přijímání migrantů z Afriky. Zaznělo to na setkání Valdajského klubu, oblíbené diskuzní platformě ruského prezidenta Vladimira Putina. Podle jednoho z návrhů by přijímání Afričanů měla být strategie Ruska pro jižní směr. Moskva čelí dlouhodobý podezřením, že využívá migrace jako zbraně proti EU.