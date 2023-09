Putin bude jednat se Si Ťin-pchingem, do Číny vycestuje v říjnu

„V říjnu očekáváme důkladné dvoustranné rozhovory ruského prezidenta Vladimira Putina a čínského prezidentem Si Ťin-pchinga v Pekingu v rámci účasti ruské hlavy státu na akcích mezinárodního fóra iniciativy nová Hedvábná stezka,“ řekl Patrušev.

Wang I přiletěl v pondělí do Ruska na několikadenní jednání, která by se podle vyjádření čínské strany měla týkat bezpečnostních zájmů obou zemí. Agentura Reuters dříve uvedla, že Wangova cesta by také mohla být přípravou na možnou říjnovou návštěvu Putina v Pekingu.

Na návštěvu Číny pozval Si Ťin-pching šéfa Kremlu při své březnové cestě do Moskvy. Čína bude v říjnu hostit třetí mezinárodní fórum v rámci iniciativy nové Hedvábné stezky. Jde o dlouhodobý projekt, který má lépe propojit Čínu s Evropou a který je považován za součást snah Pekingu zvýšit jeho globální ekonomický i politický vliv. Ruský prezident se předchozích dvou fór v letech 2017 a 2019 v Číně zúčastnil. Peking uvedl, že letos svého zástupce na fórum vyšle na 90 zemí.

Čína v rámci projektu spuštěného v roce 2013 poskytuje rozvíjejícím se zemím finanční prostředky na budování infrastruktury, jako jsou přístavy, silnice a mosty. Řada evropských zemí či Spojené státy však tuto iniciativu vnímají jako nezdravé posilování vlivu čínského režimu a chtějí jej vyvážit.

Peking je nyní nejvýznamnějším spojencem Ruska, které kvůli svému válečnému tažení na Ukrajině čelí západním sankcím. Čína tato opatření kritizuje a odmítá ruskou invazi odsoudit, zároveň však těží z nižších cen ropy a plynu, které už Rusko nemůže prodávat do Evropy v takovém objemu jako v minulosti.