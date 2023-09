Opakování ruského scénáře? Evropské unii hrozí bateriová závislost na Číně

Evropská unie v budoucnu potřebovat četné technologie pro skladování energie. Důvodem je snaha o odklon od fosilních paliv a s ním související přechod zejména na větrné a solární zdroje. Jejich povaha je ale velmi nestálá, a pokud chce EU zajistit energetickou bezpečnost, skladování energií se nevyhne, napsala agentura Reuters.

Dokument španělského předsednictví má být použit jako základ pro jednání o hospodářské bezpečnosti na summitu Evropského politického společenství, který se bude konat na podzim 5. října. Na tomto summitu by lídři zemí měli diskutovat právě o velké závislosti Evropské unie na Číně a možného směřování k Latinské Americe i k Africe v budoucnu.

„Bez zavedení účinných kroků by se evropský energetický ekosystém mohl do roku 2030 stát velmi závislým na Číně,“ stojí v dokumentu. Je patrné, že tato závislost by v praxi sice měla odlišný charakter než v případě Ruska, rozsah by ale byl podobný tomu, co bylo v Evropě patrné před vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině.

Autoři zprávy zdůrazňují, že Evropská unie má ve výrobě elektrolyzérů slušnou pozici. V oblasti výroby lithium-iontových baterií i palivových článků je ale na Číně silně závislá. „Poptávka po elektrolyzérech, palivových článcích a lithium-iontových baterií by se měla v příštích letech zvýšit až třicetinásobně,“ stojí v dokumentu španělského předsednictví, který varuje před možným opakování ruského scénáře.

Evropská komise uvádí, že před vypuknutím invaze Evropská unie z Ruska odebírala až 40 procent z celkové spotřeby plynu, směřovala z něj i zhruba 27 procent dovážené ropy a 46 procent uhlí. Právě tato silná energetická závislost na Rusku vedla následně k extrémnímu nárůstu cen energií a i k obrovské inflaci, na kterou Evropská centrální banka zareagovala zvýšením úrokových sazeb, což ale zároveň omezilo hospodářský růst.

Podobný scénář závislosti na Číně by se však mohl odehrát i v sektoru digitálních technologií. „Prognózy naznačují, že poptávka po digitálních zařízeních, jako jsou senzory, drony, datové servery, zařízení pro ukládání dat a sítě pro přenos dat, v tomto desetiletí prudce vzroste,“ stojí rovněž v tomto dokumentu.

Dokument závěrem také uvádí, že vysoká závislost na Číně by v krajním případě mohla do roku 2030 vážně bránit v růstu produktivity a modernizaci, která je ale nezbytná pro řešení probíhajících změn klimatu.