O wagnerovcích v Polsku jsem žertoval, řekl Lukašenko. Západu ale opět pohrozil

„O tom, že wagnerovci chtějí zamířit na exkurzi do polského Řešova jsem vtipkoval. Proč? Protože právě odtamtud se dovážela technika a zbraně do Bachmutu, kde tito žoldáci bojovali. Zemřely tam tisíce jejich spolubojovníků a oni na to nezapomenou,“ řekl Lukašenko podle portálu Meduza.

Podle běloruského prezidenta by mu měl Západ poděkovat, že se žoldáků po jejich červnové vzpouře proti Kremlu ujal. „Nejde jen o tisíc mužů. Ani to nechci říkat. K dnešnímu dni mají na třicet tisíc členů. Ti chlapi jsou připraveni bojovat a jsou rozhořčení. Spousta z nich byla na Ukrajině zmrzačena a zabita. Myslíte, že to odpustí? Rozhodně ne,“ hřímal Lukašenko.

„Ať se ostatní modlí, abychom je tu udrželi a víceméně se o ně postarali. Jinak by prosákli směrem na západ a zasadili by Rešovu a Varšavě takovou ránu, že by ani o víc nežádali. Takže místo toho, aby si (na Západě) stěžovali, ať raději poděkují,“ sklouzl běloruský autoritář opět k vyhrůžkám.

Lukašenko před týdnem na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Petrohradě prohlásil, že wagnerovci by „Polsko rádi navštívili“. „Prosí mě, ať je nechám jít směrem na západ, na výlet do Řešova a Varšavy. Ale já je držím v centrálním Bělorusku, tak jak jsme se dohodli. Nerad bych je tam pustil, protože mají špatnou náladu,“ řekl šéfovi Kremlu.

Polský premiér Mateusz Morawiecki o víkendu nad prohlášením vyjádřil znepokojení a uvedl, že k běloruskému městu Grodno u hranic s Polskem se přemístila asi stovka wagnerovců, kteří by mohli mít namířeno k Suvalské kapse - sto kilometrů dlouhého územního koridoru na polsko-litevské hranici.

„Situace je stále nebezpečnější. S největší pravděpodobností budou wagnerovci převlečeni za běloruskou pohraniční stráž a budou pomáhat nelegálním migrantům dostat se na polské území a destabilizovat Polsko,“ řekl Morawiecki. „Wagnerovci se zřejmě budou snažit dostat se do Polska a předstírat, že jsou nelegální migranti,“ dodal. Varšava začala počátkem července stěhovat na východ země tisícovku vojáků.

Přesun wagnerovců do Běloruska následuje po jejich červnovém povstání proti ruskému armádnímu vedení. Šéf uskupení Jevgenij Prigožin vzpouru tehdy ukončil na základě dohody s Kremlem, v rámci které získal možnost přesídlit do Běloruska. Jeho muži ho mohou následovat, přidat se k ruské armádě nebo odejít do civilu. Agentura Reuters odhaduje, že do Běloruska zatím odjelo asi deset tisíc Prigožinových žoldáků. Ti se mají podílet na výcviku tamních vojáků a osobní Lukašenkovy milice.