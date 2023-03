Rusa vinili z kšeftů se zbraněmi a ropou, Italům utekl z domácího vězení

Podle deníku Corriere della Sera je možné, že uprchlý muž se již nachází mimo italské území.

Muže, který je synem šéfa Krasnojarského kraje Aleksandra Usse, italská policie zadržela v polovině října na žádost amerických úřadů. Ty chtějí Usse soudit za porušení sankcí vůči Rusku a Venezuele. Podle prokuratury v New Yorku byl Uss zapojen do dodávek amerických vojenských technologií do Ruska a venezuelské ropy do Číny.

V listopadu soud muže propustil z věznice do domácího vězení. V úterý odvolací soud rozhodl o vydání Usse do Spojených států. Italští soudci ale zpochybnili úmyslné zapojení podnikatele do prodeje amerických technologií do Ruska. Muž se mohl ještě odvolat k nejvyššímu soudu. O vydání svého občana usilovala i Moskva kvůli údajnému podílu na praní špinavých peněz.

Ruský podnikatel uprchl z domácího vězení v okolí Milána ve středu. Během rána Usse zkontrolovala policejní hlídka. Odpoledne ho však policisté doma již nezastihli. Ruský podnikatel přeřízl elektronický náramek, který měl hlídat jeho pohyb, a zmizel.

Ussovi obhájci vydání do USA odmítali. Podle jejich názoru bylo cílem amerických úřadů získat prominentního ruského vězně, kterého by pak mohly použít při výměně za některého ze zadržovaných Američanů v Rusku.

Po Ussovi italská policie pátrá. Vyšetřuje také okolnosti jeho útěku a možné zapojení ruských tajných služeb. Podle deníku Corriere della Sera je však možné, že se podnikatel již nenachází na italském území. List se také domnívá, že Ussův útěk se může negativně promítnout do vztahů mezi Římem a Washingtonem.