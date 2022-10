Norové zatýkají Rusy s drony a foťáky. Chytili i syna oligarchy Jakunina

Norský premiér Jonas Gahr Störe uvedl, že je „naprosto nepřijatelné, aby zahraniční výzvědné služby vypouštěly drony“ nad Norsko. Jen za poslední týden tam policie odhalila čtyři případy, kdy nad chráněnými objekty létaly drony nebo kdy střežená místa někdo fotil.

Naposledy policisté zasahovali ve městě Hammerfest na úplném severu Norska. Region Finnmark se na východě dotýká ruských hranic a v oblasti se zpracovává kapalný zemní plyn (LNG). Právě tuto infrastrukturu začali Norové coby klíčoví dodavatelé plynu do Evropy v poslední době více chránit, zejména před Rusy.

Andrej Jakunin:

Ruští občané mají přelety dronů v norském vzdušném prostoru zakázané a za porušení zákona hrozí v Norsku až tři roky vězení. Ruská ambasáda v Oslu také minulý týden vydala varování pro všechny, kteří do Norska jedou na dovolenou, aby si s sebou nebrali drahé foťáky a kamery a nefotili norskou infrastrukturu.

Původně norská policie k poslednímu zatčenému uvedla, že je mu sedmačtyřicet let, má ruské i britské občanství a podniká v Itálii. Popis přesně odpovídá Jakuninovi mladšímu.

„Policie muže zatkla 17. října v Hammerfestu a zabavila mu drony a elektronická zařízení, která nyní analyzuje. Obsah nahrávek z dronu je pro případ obrovsky důležitý,“ uvedla prokurátorka Anja Mikkelsen Indbjørová. Ve středu pak policie potvrdila, že byl pondělní zadržený identifikován jako Andrej Jakunin.

Jsem britský občan, hájí se Jakunin mladší

Jakuninův otec Vladimir byl v minulosti považován za jednoho z nejmocnějších ruských oligarchů. Šéfoval ruským železnicím a patří do uzkého kruhu boháčů kolem diktátora Vladimira Putina. Spojené státy na něj uvalily sankce za aktivní podporu okupace Krymu. Kritik Kremlu Michail Chodorkovskij loni uvedl, že má ruský režim přes Vladimira Jakunina kontakty i v české vládě.

Sám Andrej Jakunin je jedním ze zakladatelů společnosti Venture Investments & Yield Management, která v minulosti investovala do hotelů v Rusku a Evropě. Jen v Itálii investoval na 150 milionů eur, tvrdí však, že k oligarchům ze seznamů magazínu Forbes má daleko.

Norská policie podle portálu The Barents Observer dále uvedla, že se zadržený muž „letos objevil v ruských médiích, když vyslovil silný odpor vůči invazi na Ukrajinu“. I to sedí. Jakunin mladší totiž v létě jednom z rozhovorů pro média řekl, že s válkou nesouhlasí a že Putina nikdy nevolil.

Dron vypustil z jachty Firebird, která už od léta kroužila kolem Špicberků a podél norského pobřeží a plula tudy pod britskou vlajkou. A právě na mužovo britské občanství nyní odkazuje jeho právník, přestože přímo na palubě policie údajně našla Jakuninův ruský pas.

Norské úřady by prý měly na zadrženého pohlížet jako na Brita. „Přiznal, že to byl jeho dron. Ale neměl jediný důvod myslet si, že je to nelegální. Je britským občanem,“ řekl s tím, že se s klientem odvolají. Soudce nicméně Jakunina v úterý poslal na dva týdny do vazby, policie se totiž obávala, že by mohl utéct.

Před Jakuninem mladším Norové ze stejných důvodů zadrželi šest Rusů – čtyři z nich v obci Mosjøen v centrální části země, jednoho v Tromsø na severu a jednoho v Kirkenesu u hranic s Ruskem. Do Norska vstoupili z Finska, přičemž tvrdili, že jsou turisté.

Jeden muž fotil vojenské vrtulníky a letiště, druhý měl částečně zašifrované čtyři terabyty fotografií a videí, napsal deník The Guardian. Zatčeným je například padesátiletý Vitalij Rustanov, kterého odvedli z hraničního přechodu Storskog. Ten je jediný na krátké norsko-ruské arktické hranici.

Rus se chtěl vrátit do své země se dvěma drony a obrovským množstvím uložených fotografií a videí. Soud ve městě Vadsö ho poslal do provizorní vazby na dva týdny v souladu s požadavkem policie, protože údajně existuje nebezpečí, že by se během stíhání na svobodě pokusil uprchnout. Zadržený má ruský a izraelský pas. Kvůli dronům byla také dočasně zavřena dvě norská letiště.