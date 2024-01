Navalnyj popsal nový druh mučení. Pouští mu hit Jsem Rus od prorežimní hvězdy

Důvodem, proč Navalného poslali do izolace, je podle jeho spolupracovníků fakt, že se „nepravdivě představil dozorcům“. Na samotce má nyní strávit deset dní. Od chvíle, kdy byl převezen do brutálních podmínek v Jamaloněneckém autonomním okruhu na Sibiři, je to už druhý takový trest. Celkem si Navalnyj „užil“ samotku pětadvacetkrát. „To je 283 dní,“ píší.

Kritik režimu také na sociální síti X popsal, jak jej nutí poslouchat píseň od Shamana, prorežimního zpěváka a příznivce ruského diktátora Vladimira Putina. Dvaatřicetiletá popová hvězda, vlastním jménem Jaroslav Dronov, patří k nejpopulárnějším ruským celebritám současnosti. Shaman na sebe podle listu The Guardian upozornil také loni na podzim, když na jednom z vystoupení v televizi zmáčkl repliku červeného tlačítka na takzvaném „jaderném kufříku“. Místo atomovky v tu chvíli vybouchl ohňostroj.

V jeho největším hitu se pak mimo jiné zpívá: „Jsem Rus, mám krev svých otců. Jsem Rus, mám štěstí. Jsem Rus, navzdory celému světu.“ Právě toto teď Navalnyj musí poslouchat. „Zpěvák Shaman se dostal do popředí v době, kdy už jsem byl ve vězení, takže jsem ho neviděl vystupovat ani neslyšel jeho hudbu. Věděl jsem však, že se z něj stal hlavní Putinův zpěvák a že jeho nejdůležitější písní je Jsem Rus,“ vypráví.

„Samozřejmě jsem na ni byl zvědavý, ale kde si ji ve vězení asi tak pustíte. Pak mě ovšem převezli do Jamalu. Tady každé ráno v pět slyšíme příkaz ‚Vstávat!‘ doprovázený ruskou hymnou. A hned potom se rozezní druhá nejdůležitější píseň v této zemi – Jsem Rus od Shamana,“ líčí se svou typickou nadsázkou Navalnyj.

Alexey Navalny @navalny 5/6 A prisoner Alexey Navalny, who is sentenced to 19 years in prison, and whom Kremlin propaganda has been endlessly rinsed for years because he participated in Russian rallies, is exercising to the song «I'm Russian», which he is being given as an educational activity for…

Ironií podle něj je, že zatímco kdysi ruská propaganda zdůrazňovala, že se Navalnyj účastnil pochodů s nacionalisty, sama teď vězňům z „výchovných důvodů“ při ranní rutině pouští ultranacionalistické popové hity. „Abych byl upřímný, pořád si nejsem úplně jistý, že chápu post-ironii a meta-ironii. Ale co jiného to je, když ne tohle?“ dodává momentálně nejznámější politický vězeň v Rusku.

V desítkách měst včetně Prahy si lidé minulý týden připomněl třetí výročí Navalného uvěznění. Opozičník skončil za mřížemi poté, co se díky péči německých lékařů dostal z otravy novičokem, o niž se s největší pravděpodobností pokusil Kreml, a vrátil se zpět do Ruska. Policie si pro něj přišla přímo na moskevské letiště.

Nejprve dostal trest 2,5 roku vězení za „systematické porušování“ dříve uloženého podmíněného trestu. Toho se prý dopustil tím, že se odjel léčit do zahraničí. Později mu soud uložil dalších devět let za pohrdání soudem a zpronevěru, načež loni v létě přihodil zatím nejvážnější verdikt. Navalného odsoudil na devatenáct let ve věznici se zvláštním režimem a nejvyšší ostrahou, a to za extremismus. Politik veškerá obvinění odmítá.

„Proč jste se vrátil?“ ptají se lidé

„Přesně před třemi lety jsem se vrátil do Ruska poté, co jsem se léčil s otravou. Na letišti jsem byl zatčen. A už tři roky sedím tady. A tři roky odpovídám na stejnou otázku. Odsouzení ji kladou jednoduše a přímo. Vězeňští úředníci ji kladou opatrně, s vypnutými diktafony. ‚Proč jste se vrátil?‘“ napsal Navalnyj minulý týden na Telegramu. Popisuje, že už při odpovědi na tento dotaz cítí „lehkou rozmrzelost dvojího druhu“.

Zaprvé se zlobí sám na sebe, že není schopen najít taková slova, aby to všem objasnil a oni se přestali ptát. „Druhý typ se týká ruské politiky posledních desetiletí. Do společnosti natolik vštípila cynismus a konspirační teorie, že lidé nevěří jednoduchým motivům. Říkají, že když se vrátil, znamená to, že se s někým dohodl. A prostě to nevyšlo. Nebo ještě nezafungovalo. Zkrátka existuje nějaký mazaný plán, do kterého jsou zapojené věže Kremlu. Ať tak či onak, je tu tajný plán. Koneckonců v politice není všechno tak, jak se zdá. Ale žádné záhady a plány neexistují. Je to opravdu tak jednoduché,“ vzkazuje Navalnyj.

„Mám svou zemi a své přesvědčení. A nechci se vzdát ani své země, ani svého přesvědčení. Nemohu zradit ani jedno, ani druhé. Pokud vaše přesvědčení za něco stojí, musíte být ochotni se za ně postavit. A pokud je to nutné, přinést nějaké oběti. A pokud ne, nemáte žádné přesvědčení. Jen si to myslíte. Nejsou to přesvědčení a zásady, ale jen myšlenky ve vaší hlavě,“ pokračuje s tím, že ne každý musí sedět ve vězení, aby byl za své názory odsouzen. „Všichni platíme svou cenu,“ míní.

Voličům prý slíbil, že je neopustí a nezklame. A tím, že se po otravě vrátil do vlasti, slib splnil. „Moje přesvědčení není exotické, sektářské ani radikální. Naopak. Vše, v co věřím, stojí na vědě a historické zkušenosti. Lidé u moci se musejí změnit. Nejlepší způsob, jak je vybrat, jsou spravedlivé a svobodné volby. Každý potřebuje čestný soud. Korupce ničí stát. Neměla by existovat žádná cenzura. V těchto zásadách je budoucnost,“ píše.

„U moci jsou nyní sektáři a lidé na okraji společnosti. Obecně nemají žádné ideje. Jediným cílem je pro ně udržet se na svých místech. A pokrytectví dovedené k dokonalosti jim umožní zahalit se do jakékoli zástěrky. Tak se z polygamistů stali konzervativci. Členové Komunistické strany Sovětského svazu se stali pravověrnými. Majitelé ‚zlatých pasů‘ a offshorových kont agresivními vlastenci. Lži, lži a nic než lži. Zhroutí se a rozpadne. Putinův stát je neudržitelný. Jednoho dne se podíváme na jeho místo a bude pryč. Vítězství je nevyhnutelné,“ věří Navalnyj.