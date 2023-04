Navalnyj ve vězení rychle hubne. Zřejmě mu podávají jed, míní jeho kolegové

„Domníváme se, že dostává malé dávky jedu,“ sdělila agentuře AP Vedutaová, která pracuje z Washingtonu pro Navalného Fond boje proti korupci. Jed podle ní přitom Navalnyj patrně dostává v neznámých pilulkách.

V noci z pátku na sobotu k Navalnému volali záchranku kvůli akutním problémům se žaludkem, napsal v úterý Kobzev na svém twitterovém účtu. Uvedl také, že jeho klient trpí neznámou nemocí, s níž ho nikdo neléčí.

Právník rovněž upozornil, že podle lékařských záznamů Navalnyj za patnáct dní během předchozího pobytu na samotce zhubl osm kilo, a uvedl, že bude žádat provedení toxikologických a radiologických testů.

Šestačtyřicetiletý opoziční předák se v roce 2020 několik měsíců zotavoval v Německu z otravy, kterou podle západních laboratoří způsobila bojová látka ze skupiny novičok. Ze zosnování otravy obvinil Kreml, ten to ale odmítá a popírá i to, že by byl Navalnyj vůbec terčem podobného útoku.

Navalnyj si nyní v Rusku odpykává 11,5 roku vězení. Za mřížemi se ocitl poté, co ho soud uznal vinným z podvodů a pohrdání soudem v případech, které byly podle Navalného vykonstruované s cílem ho umlčet, připomíná agentura Reuters.

Od loňského léta je Navalnyj na samotce už potřinácté, upozornila agentura DPA. V této cele panují mimořádně přísné podmínky. Vězeň v ní například nesmí mít žádné osobní věci, nemůže telefonovat, dostávat balíčky a nemá přístup k informacím.