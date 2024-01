Na zahřátí bych potřeboval smaženého slona, líčí Navalnyj mráz v novém vězení

V úvodu svého příspěvku opozičník připouští, že byl poněkud naivní, když se domníval, že jej za polárním kruhem přestane ruský prezident Vladimir Putin trápit zavíráním na samotku. Jakmile vyšel z karantény po přepravení do nového vězení, hned jej zavřeli na sedm dní, protože „odsouzený Navalnyj se nepředstavil podle předpisů, nereaguje na výchovnou práci a nevyvozuje z toho náležité závěry“.

Následky pocítil doslova na vlastní kůži, protože běžně chodí vězni na vycházku odpoledne, kdy je o pár stupňů tepleji, zatímco v izolaci jsou procházky o půl sedmé ráno. A k dispozici má dvorek o rozměrech jedenáct krát tři kroky.

„Chladněji než 32 stupňů pod nulou tu ještě nebylo. Ale i při takovém mrazu je možné se více než půl hodiny procházet, jen pokud se podaří nechat znovu vyrůst nos, uši a prsty. Máloco tak povzbudí jako procházka na Jamalu v 6:30 ráno,“ vylíčil v příspěvku, který agentura Reuters charakterizovala jako „nabitý sarkasmem“.

Navalnyj připomněl scénu z filmu Reventant (Zmrtvýchvstání) s Leonardem DiCapriem v roli zálesáka, který se ohřeje v mrtvém koni. „Pochybuji, že by to tu fungovalo. Mrtvá kobyla by tu za patnáct minut zmrzla. Tady je zapotřebí slon, horký, smažený slon. Kdyby se rozřízlo břicho čerstvě rozehřátému slonu a vlezlo se do něj, dalo by se ohřát. Ale kde na Jamalu vezmu horkého upečeného slona, a to ještě v 6:30 ráno? Budu muset mrznout,“ dodal se symbolem úsměvu.

Zvláštní trasa přes Moskvu a Čeljabinsk

Trestní kolonie Polarnyj volk, ležící asi 60 kilometrů za polárním kruhem, se považuje za jednu z nejdrsnějších věznic v Rusku. Většina vězňů, kteří si tu odpykávají trest, byla odsouzena za vážné zločiny, podotkl Reuters.

O jednom z nejvýraznějších ruských kritiků Kremlu neměli jeho spolupracovníci zprávy od začátku prosince, než se jim 25. prosince podařilo spojit se s ním přes Navalného právníka. Navalnyj na sociální síti X ujistil své podporovatele, že je v pořádku, a potvrdil, že ho úřady přesunuly do trestanecké kolonie za polárním kruhem, ve vesnici Charp na Jamalském poloostrově.

Do odlehlého místa v Jamaloněneckém autonomním okruhu na Sibiři cestoval „za takových podmínek a tak zvláštní trasou“ přes Moskvu, Čeljabinsk či Jekatěrinburg, že nečekal, „že ho někdo najde dřív než v polovině ledna“.

Navalnyj donedávna pobýval ve věznici IK-6 s přísným režimem v obci Melechovo zhruba 200 kilometrů východně od Moskvy. Navalnyj si opakovaně stěžoval na časté pobyty na samotce za banální přestupky.

Známý kritik ruského režimu, který byl v minulosti otráven, je za mřížemi už třetím rokem. Ruské soudy mu uložily několik trestů, mimo jiné za extremismus. Navalnyj veškerá obvinění odmítá. Odpůrci Kremlu se domnívají, že se Moskva snaží zbavit nepohodlného kritika. Za důvod Navalného zmizení a přesunu do odlehlé končiny považují jeho spolupracovníci blížící se prezidentské volby v Rusku, v nichž se Putin bude ucházet o znovuzvolení.