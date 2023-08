V Rusku žádná krize nepanuje. Kolik padlo lidí, si neuvědomují, říká Jiří Just

Just ve své knize 15 let v Rusku i v rozhovoru vysvětluje, jak tam vnímají válku, které nesmějí říkat válka, jak funguje ruská propaganda, proč tolik Rusů podporuje Putinův režim a jak se změnil jejich pohled na Česko.

Co vám odpoví Rus, když se ho zeptáte, jak se má?

Řekne vždycky charašó. Nebo že to stojí za prd. Rusové se nepouštějí do podrobností, zvlášť když se nebaví s nejbližšími.

Máte v Rusku kamarády, se kterými jezdíte do přírody nebo chodíte do hospody?

Ano, zrovna se chystáme ke známým na chalupu. Tady se spíš než chození do hospod praktikují šašliky, což je opékačka masa v přírodě, na dače nebo klidně přímo ve městě. Fascinuje mě, že jsou tu maso schopni opékat kdekoliv. Kus od baráku máme park, kam berou grily, a od prvního květnového dne jich tam je plno. Ježdění na chatu je taky oblíbené, většinou je spojené s konzumací jídla a alkoholu, což je v podstatě ožíračka. V Rusku se nepije, v Rusku se chlastá. To není předsudek, ale skutečnost.