Putin a Rusko chtějí žít jako v SSSR. Sankce mu k tomu pomůžou, míní Just

Zatímco Moskvané žijí stále ještě v prvním světě, odjedete-li dvě stě kilometrů za metropoli, najdete v regionech výplaty i důchody na úrovni zemí třetího světa. Jak to v Rusku vypadá po zavedení sankcí a jak jsou na ně Rusové připraveni? Co je bude bolet nejvíce? Moskevský korespondent portálu iDNES.cz Jiří Just říká, že Rusové dostali, co chtěli.