Obrovská účast, nadšení a pro mladé kulisa videí na TikTok, líčí přehlídku Just

Přednesl na letošní přehlídce ke Dni vítězství Vladimir Putin něco zásadně nového? Přece jen hovořil v obdobném duchu jako na té poslední.

To je obtížné říct, jelikož jste správně řekla, že Putin v podstatě neustále „omílá to samé“. Oproti loňskému roku však kladl ještě větší akcent na to, že Západ je nepřítel. Putin prostě podporuje onen narativ, který poslední rok v Rusku převládá. Tedy že Západ vyvolal válku, a Rusko bojuje s nacismem a mezinárodním terorismem. Což je samozřejmě zvláštní v kontextu toho, že Rusko zákeřně zaútočilo na Ukrajinu.

Takže tento rok šlo zejména o zdůraznění válečných cílů na Ukrajině a demonstraci ruské moci?

Ano, zvlášť tam zaznělo, že ruští vojáci bojují za celé Rusko, za celou jeho existenci. Jako kdyby skutečně existence Ruska závisela na operaci na Ukrajině. V kontextu posledního roku v Rusku to ale vlastně není nic nového.

Proč se přehlídky účastnili představitelé středoasijských států? Přijel dokonce prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokajev, který v listopadu po prezidentských volbách vůči Putinovi a jeho invazi na Ukrajinu nešetřil kritikou.

Účast Tokajeva, ale i ostatních představitelů středoasijských republik je nepochybně zajímavá. Tyto země se ke Dni vítězství staví poměrně rezervovaně. Rusy navíc občas „provokují“ tím, že přejmenovávají ulice nebo demontují různé památníky. To se děje hodně například v Uzbekistánu. V případě účasti na letošní přehlídce jde však spíš o „politický deal“. Když přijedou a ukážou se s Putinem na tribuně, tak za to něco dostanou. Nějaké preference. Nemyslím si, že je to ukázka lásky k prezidentovi Putinovi nebo Rusku. Je to čistý politický pragmatismus.

Makety raket a videa na TikTok

Přehlídky se zúčastnilo i mnoho vojáků. Mezitím ale většina ruské armády bojuje na Ukrajině. Kde Vladimir Putin sehnal tolik lidských sil pro svou přehlídku? Některé zahraniční weby už před přehlídkou spekulovaly, že na místě budou pochodovat hlavně branci.

Z velké části se jednalo o kadety z vojenských učilišť. Ale byly tam i pravidelné jednotky. Je nutné si uvědomit, že na Ukrajině vždy bojuje jenom část nějakého útvaru nebo divize. Pro účel přehlídky má Rusko vždy kam sáhnout. Někteří vojáci ale pak zase na nějakou dobu odjedou na Ukrajinu. Nebo se tam podívají hned po přehlídce poprvé, pokud tam ještě nebyli.

Není to ale tak, že by je vyhnali ze zákopů a poslali na přehlídku. Na přehlídku trénují zhruba tři měsíce. Pravidelně je to tak, že mají na okraji Moskvy plácek, na němž probíhá nácvik. A ještě předtím trénují se svými posádkami.

Neslavení Dne vítězství by ukázalo na problémy ruské armády, mimo jiné i na ztráty ruské vojenské techniky. Na Rudém náměstí měla být k vidění. Jak si s tím Kreml poradil?

Vše je speciálně připravené právě pro tuto akci. Přehlídka neznamená, že z techniky v boji sundají Rusové rudou hvězdičku a svatojiřskou stužku, a po přehlídce zas odjedou někam k Charkovu. Je to prostě speciálně připravená technika.

Obyvatelé Ruska tedy nemají šanci poznat, že jejich země má na Ukrajině obrovské ztráty?

V žádném případě. Navíc Rusko je velké, má devadesát regionů, a Rusové si neuvědomují, že ztráty jsou tak obří. Přitom pro nás v Česku by to byla hrozná tragédie.

Vy jste nyní přímo v ulicích Moskvy. Jaká byla účast?

Byla obrovská, až mě to překvapilo. A nejenom, že se lidé přišli podívat na techniku, ale skutečně mávali praporky a skandovali, projevovali radost. A nejvíc mě překvapilo, že tu byly mladé, zhruba tak sedmnáctileté holčiny, které natáčely videa na TikTok a projevovaly upřímnou radost. To je pro mě nejšílenější.

Rusko minulý týden obvinilo Ukrajinu, že se pokusila Putina zabít dronem. Odpovídala tomu bezpečnostní opatření na místě?

Bezesporu. V davu bylo více policistů, dobrovolných pomocníků i strážníci s kalašnikovy. Bezpečnostní opatření byla vidět i z toho, že lidi od techniky oddělovala jedna řada oplocení, aby k ničemu nedošlo. Dříve při přehlídkách přitom mohli lidé z davu až na krajnici do bezprostřední blízkosti vojenské techniky.