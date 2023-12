Abramovič chce z peněz za Chelsea založit nadaci. Jen pro Ukrajinu, žádá Londýn

Ruský miliardář Roman Abramovič se pře s britskou vládou o to, jak použít zhruba 2,5 miliardy liber (přes 72 miliard korun), které dostal za prodej fotbalového klubu Chelsea. Abramovič by chtěl vytvořit nadaci, která by financovala pomoc obětem válečných konfliktů na Ukrajině i jinde ve světě. Londýn trvá na tom, aby peníze byly použity výlučně ve prospěch Ukrajiny.