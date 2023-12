Rusko napadne NATO, varoval Biden. Nesmysl, nemáme důvod, tvrdí Putin

Americký prezident Joe Biden na začátku prosince varoval, že pokud Putin zvítězí nad Ukrajinou, Rusko by poté mohlo zaútočit na některou ze zemí NATO. Biden pro svůj výrok nepředložil žádný jasný důkaz.

„Rusko nemá žádný důvod a žádný zájem, ani geopolitický, ekonomický či vojenský, bojovat se zeměmi NATO,“ řekl Putin.

„Je to naprostý nesmysl. A myslím si, že prezident Biden to moc dobře ví,“ uvedl Putin v rozhovoru zveřejněném na webu státní televize Rossija 1. Americký prezident se podle šéfa Kremlu pouze snaží ospravedlnit svou chybnou politiku vůči Ruské federaci.

Biden v listopadu upozornil, že podporou Ukrajiny v boji proti Rusku se USA vyhýbají tomu, aby byly nuceny do války poslat vlastní vojáky.

„Po dvou světových válkách z minulého století víme, že když agrese v Evropě zůstane bez odezvy, krize sama od sebe nevyvane. Ameriku to (nakonec) vtáhne přímo do centra dění. Proto je náš dnešní závazek vůči Ukrajině investicí do naší bezpečnosti. To zabrání zítřejšímu širšímu konfliktu,“ napsal Biden v zamyšlení zveřejněném deníkem The Washington Post.

„Držíme americké jednotky mimo tuto válku tím, že podporujeme statečné Ukrajince, kteří brání svou svobodu a vlast,“ pokračoval s tím, že USA poskytují Ukrajině zbraně a ekonomickou pomoc, aby zastavily dobyvačné choutky ruského prezidenta Vladimira Putina. A to dostatečně včas, než se konflikt rozšíří ještě dál.