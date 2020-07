Evropská komise podepsala smlouvu na Remdesivir. Dávek bude pro 30 tisíc lidí

Remdesivir vyvinul tým americké firmy Gilead Sciences vedený Čechem Tomášem Cihlářem původně na nemoc ebolu; podle letošních studií ale preparát pomáhá i při zotavování z nemoci covid-19.

Evropská komise ho jako první lék na tuto nemoc podmínečně povolila 3. července poté, co to po zrychleném hodnocení přínosů a rizik doporučila Evropská léková agentura (EMA). Povolen je pro pacienty starší 12 let se zápalem plic, kteří potřebují dodatečné dávky kyslíku.

Smlouvu v celkové hodnotě 63 milionů eur (asi 1,65 miliardy korun) podepsala EK s firmou Gilead v úterý. Kontrakt má zatím zajistit léčbu pro asi třicet tisíc pacientů s těžkým průběhem nemoci.

Rozdělení mezi státy EU a Británii má být podle stránek EK zajištěno na základě klíče, který se vytvoří na doporučení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).



Společnost Gilead v květnu podepsala licenční dohodu, aby se remdesivir mohl vyrábět i mimo Spojené státy.

Robert Markovič dostal jako první v Česku lék Remdesivir (5. května 2020):