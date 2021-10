Ministrem zahraničí Rakouska bude Michael Linhart, velvyslanec ve Francii

„Velvyslanec Michael Linhart nahradí Alexandera Schallenberga v čele spolkového ministerstva pro evropské a mezinárodní záležitosti,“ sdělilo v pondělí ráno ministerstvo zahraničí ve Vídni.



Dvojice diplomatů bude dnes ve 13:00 oficiálně uvedena do nových funkcí prezidentem Alexanderem Van der Bellenem.

Lidovecký (ÖVP) kancléř Kurz podal demisi v sobotu poté, co ho začalo vyšetřovat státní zastupitelství kvůli podezření, že v roce 2016 nechal za peníze daňových poplatníků vypracovat průzkumy veřejného míněni zfalšované v Kurzův prospěch. To mělo zajistit postup mladého politika do čela strany i vlády. Obviněno je i několik jeho nejbližších kolegů, všichni včetně Kurze obvinění popírají.

Schallenberga navrhl jako svého nástupce sám Kurz. Zelení, kteří na spolkové úrovni tvoří s ÖVP vládní koalici, Kurzovo oznámení uvítali a potvrdili ochotu pokračovat s lidovci ve vládním angažmá.

Třiašedesátiletý Linhart se narodil v Ankaře, post velvyslance v Paříži zastává od roku 2018. Předtím pracoval čtyři roky na rakouském ministerstvu zahraničí coby generální tajemník. V minulosti byl rovněž zahraničněpolitickým poradcem lidoveckého exkancléře Wolfganga Schüssela.