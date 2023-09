Trump nevyloučil, že by si dal milost. Potěšilo ho, jak jej Putin vřele ocenil

Trump opakovaně tvrdí, že by ukrajinskou krizi vyřešil do 24 hodin, aniž však prozradil, jakým způsobem by toho docílil. Omezuje se na obecné výroky o tom, že by mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským zprostředkoval dohodu. Ruskému prezidentovi přesto očividně tento vágní slib ke spokojenosti stačí.

„Slyšeli jsme pana Trumpa říct, že vyřeší všechny palčivé problémy během několika dní, včetně ukrajinské krize. Nemůžeme si pomoci, ale máme z toho radost,“ prohlásil Putin. A i Trump se zdál být potěšen slovy šéfa Kremlu.

„Líbí se mi, že to řekl. Protože to znamená, že to co říkám, je správné. Dostal bych ho do místnosti, Zelenského bych dostal do místnosti. Pak bych je dal dohromady,“ řekl americký exprezident stanici NBC News s tím, že by jim řekl určité věci a docílil dohody mezi nimi. O tom, co přesně by jim řekl, nechtěl Trump hovořit. Zdůvodňuje to tím, že by tím ztratil svoji vyjednávací převahu.

Ukrajinský prezident vyjádřil vůči Trumpovým vyjednávacím schopnostem pochybnosti. „Pokud mluvíme o ukončení války za cenu Ukrajiny, jinými slovy za vzdání se našeho území, v takovém případě (americký prezident Joe) Biden by mohl ukončit válku v pěti minutách,“ rýpl si Zelenskyj ještě do Trumpa, který s oblibou útočí na svého nástupce. „Ale my bychom nesouhlasili,“ dodal. Sám Trump v pořadu NBC popřel, že by počítal s územními ztrátami pro Ukrajinu.

Mohl jsem se omilostnit už jednou, říká Trump

Trump v současnosti čelí čtyřem obviněním, přičemž dvě kauzy se týkají snahy zvrátit výsledky prezidentských voleb. Nevyloučil, že by sám sobě udělil milost, pokud by znovu usedl do Bílého domu. „Myslím si, že to je velmi nepravděpodobné. Co jsem udělal špatného? Neudělal jsem nic špatného,“ reagoval na dotaz, zda počítá s tím, že může skončit za mřížemi.

Exprezident prozradil, že na konci svého termínu ve funkci mluvil se svými poradci o možnosti, že si dá milost. „Mohl jsem se omilostnit, když jsem odcházel...pár advokátů mi říkalo: ‚Můžete to udělat, pokud chcete’,“ řekl Trump. „Řekl jsem: ‚Poslední, co bych kdy udělal, je, že bych si dal milost‘.“

Kritika republikánské politiky k potratům

V rozhovoru pro NBC Trump znovu zkritizoval svého hlavního protivníka v republikánských primárkách, floridského guvernéra Rona DeSantise. Podle něj zašel příliš daleko se svým rozhodnutím podepsat zákaz potratů po šestém týdnu těhotenství. „Myslím si, že to, co udělal, je strašná věc a strašlivá chyba.“

Trump kritizuje své kolegy z republikánské strany, že ohledně potratů jsou příliš tvrdí a nepřipouštějí ani výjimky v případě znásilnění či incestu. „S výjimkou několika částí země, v tomto tématu nevyhrajete,“ varoval Trump republikány.

Trump sám neuvedl, jaký počet týdnů k zákazu by považoval za optimální, ani zda se má problematika vyřešit na úrovni jednotlivých států nebo na té federální. Podobně ale jako v případě Zelenského a Putina tvrdí, že se mu povede dostat obě strany k jednacímu stolu. „Obě strany se spojí. A poprvé po 52 letech budete mít problém, který můžeme hodit za hlavu.“

Podle listu The New York Times si Trump a jeho tým uvědomují, že vysoce kontroverzní otázka potratů hrála proti republikánům během posledních voleb do Kongresu, při kterých strana získala méně hlasů, než se očekávalo. Konzervativnější část republikánského spektra Trumpa začíná v této souvislosti obviňovat z levičáctví.

Pro demokraty a jejich voliče je však právě Trump odpovědný za rozhodnutí amerického nejvyššího soudu zrušit federální právo na potrat dané verdiktem Roe v. Wade z roku 1973. Exprezident totiž jmenoval do funkce tři konzervativní soudce, kteří zvrátili poměr sil.