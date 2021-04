Nejvíc sexy je podle Rusů Putin. Nejsou tu přitažliví muži, zoufají ženy

Putina, známého konzervativními postoji a prosazováním přísné protihomosexuální politiky, může též těšit, že jako nepřitažlivějšího Rusa jej vnímá i 18 procent mužských respondentů. Méně potěšující však je, že v porovnání s loňskem si o jedno procento pohoršil.

Přesto si tak jako v prezidentských volbách, které provází častá obvinění z manipulace, udržel jasnou dominanci nad konkurenty. Osmašedesátiletý politik jako jediný dosáhl na dvojciferný údaj, píše list The Moscow Times.

„Rusové stále označují Vladimíra Putina za nejatraktivnějšího slavného muže v zemi,“ uvádí Superjob.ru. „Ani herci, ani sportovci, ani jiní politici mu dnes nemohou konkurovat.“

Pro Putinovy hlavní soupeře, herce Dmitrije Nagijeva, Danilu Kozlovského a Konstantina Chabenského, hlasovala jako pro nejkrásnější Rusy jen dvě až tři procenta účastníků ankety.

Devatenáct procent respondentů si sebevědomě myslí, že v zemi není větších krasavců, než jsou oni.

„Když se podívám na sebe, tak se musím pochválit,“ zpívají si pravděpodobně po vzoru Ivana ruští muži, něžnější pohlaví ale jejich nadšení tolik nesdílí. Osmnáct procent respondentek uvedlo, že v Rusku nejsou žádní přitažliví muži.

Výsledky průzkumu provedeného mezi tisícovkou žen a stejným počtem mužů ve více než 300 ruských městech mezi 22. březnem a 1. dubnem byly zveřejněny krátce poté, co zákonodárci schválily legislativu, která Putinovi umožňuje zůstat prezidentem až do roku 2036. To už mu bude 83 let a je otázka, zda i v tomto požehnaném věku jej budou Rusové stále považovat za největšího štramáka v zemi.