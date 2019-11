Značkový oblek místo nahé hrudi. Putin je v novém kalendáři za státníka

Končí éra polonahých snímků a Putina coby neodolatelného siláka? To se zřejmě ukáže, až se bude fotit edice 2021. Minimálně v sérii pro příští rok se však ruský autoritář ukáže v jiné poloze, než na jakou byli jeho fanoušci zvyklí.

Nový oficiální kalendář Kremlu prezidenta představuje jako světového hráče, který vyjednává s důležitými lidmi a všude má dveře otevřené.

Tu žertuje se saúdským korunním princem Muhammadem bin Salmánem, tu sedí po boku francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německé kancléřky Angely Merkelové.



„Myslím, že se toto téma v ruském narativu opakuje - Rusko je hlavní síla a jedno ze světových center moci,“ říká pro americký deník The Washington Post Eugene Rumer, ředitel ruské a euroasijské sekce v think tanku Carnegie Endowment for International Peace.

Kalendář tak jen ilustruje Putinovu reálnou snahu být u všeho a stát se nepostradatelnou součástí světové politiky. Ať už jde o dojednání příměří mezi severosyrskými Kurdy a Tureckem nebo rozšiřování ruského vlivu v Africe, hlavním poselstvím je, že s Ruskem je třeba počítat.

Taková image jejich země se Rusům zamlouvá a moskevská zahraniční politika tak prezidentovi obratem pomáhá i u domácího publika, jehož přízeň v poslední době zčásti ztratil hlavně kvůli ekonomickým problémům celé země.

Značkový oblek Putin v kalendáři pro rok 2020 sundá jen jednou, a to když ve společnosti ruského ministra obrany Sergeje Šojgua zkoumá jehličí na jihu Sibiře. Tam se vydal začátkem října a u příležitosti svých sedmašedesátých narozenin nafotil sérii, která měla Rusům dokázat, že je jejich prezident stále plný síly.



Putin ukázal vypracované tělo a polonahý se ponořil do ledu (leden 2018):



Kult fit prezidenta si Putin pěstuje velmi pečlivě a jeho tým pravidelně zveřejňuje snímky a záběry „z akce“. A to i za cenu, že úplně nezachycují realitu. Předloňské fotografie z rybolovu na Sibiři dokonce inspirovaly tisíce lidí k pořízení vlastních polonahých portrétů, které pak dávali na internet.



Nový kalendář Kreml vydal hned v šesti různých verzích. Jedna údajně nabízí Putina se zvířaty, druhá a třetí varianta pak zahrnuje i Putinovo setkání s japonským premiérem Šinzó Abem.

Právě v Japonsku jsou ostatně portréty ruského prezidenta ohromně populární. Především mladé ženy podle tamních médií „svádí Putinův mužný šarm“, a po letošním kalendáři, ve kterém se šéf Ruska třeba koupe polonahý v ledové vodě, se tak v japonských obchodech jen zaprášilo. Zda Japonky zaujme i zcela oblečený Putin, se teprve ukáže.

Putin modelem. Na Sibiři pózoval jako horal a milovník hub (10/2019):