Barokomora byla jenom prevence. Potápěči se nic nestalo, tvrdí instruktor

„Nevidím tam ani selhání výstroje ani člověka,“ řekl iDNES.cz dlouholetý instruktor potápění Petr Slezák, který u ponoru přímo byl. Dodal, že osobně nezná jediný způsob, jak by se dané situaci dalo předejít.

Rakouský zpravodajský portál heute.at v neděli napsal, že záchranáři převezli do hyperbarické komory v Německu českého turistu, který se s dalšími lidmi účastnil potápěčského výcviku v jezeře Attersee nedaleko Salcburku. Při ponoru však podle listu nastaly komplikace a musel se nouzově vynořit.

Situace podle instruktora ovšem nebyla tak dramatická, jak ji média popisovala.

„Já můžu spekulovat, že se jednalo o nějakou zdravotní indispozici nebo nějakou stresovou reakci, i když to bych také spíše vyloučil s ohledem na to, jak to probíhalo. Těžko říct, to jsou všechno domněnky,“ dodal Slezák.

Podle něj byl potápěč sice amatér, ale měl značné zkušenosti. Několikrát se účastnil kurzů potápění pro pokročilé, což je nadstavba, které se účastní již vyškolení a klasifikovaní potápěči.

Ošetřující lékař podle Slezáka poté uvedl, že se vůbec nejednalo o potápěčskou nehodu a že u turisty nenašel žádné poranění.

„Možná, že to bylo až zbytečné, ale to nemůžu soudit, to je vždycky na rozhodnutí zdravotníka a určitě je vždycky lepší poskytnout vyšší péči než něco zanedbat,“ zamyslel se Slezák.

Co je barokomora? Hyperbarická komora, neboli barokomora, je zjednodušeně řečeno bezbolestný způsob léčby, kdy dochází v těle pacienta k významnému vzestupu množství kyslíku rozpuštěného v krvi a dochází tak k urychlení regeneračního procesu v poškozených tkáních. Spočívá v tom, že dotyčný inhaluje 100% kyslík za podmínek tlaku vyššího než je tlak atmosférický.

Případnou chybu instruktorů odmítá i Jiří Souček, dlouholetý potápěč a mluvčí projektu Czech Aquanaut, jehož členové strávili pod vodou nepřetržitě sedm dní.

„Instruktoři postupovali správně. Takhle se to přesně dělá,“ řekl iDNES.cz

Podle něj je převoz do barokomory v této situaci v podstatě totéž, jako když se stane nehoda a zraněného si v nemocnici nechají do druhého dne na pozorování.

Transport byl preventivní, turista má dobrou náladu

Podle společnosti se český turista ponořil poprvé do vody v rámci kurzu v pátek. Další tři ponory absolvoval v sobotu, na neděli měl naplánovaný ponor do hloubky 29 metrů.

Jenže se zhruba po třech minutách dostal do stresové situace a měl pocit, že mu automatika nedává dost vzduchu. Instruktor okamžitě signalizoval signál k vynoření.

Vzápětí se zkusil ponořit ještě jednou, ale znovu situace pod vodou nebyla ideální, tak se vynořili a místní hasiči okamžitě zavolali záchrannou službu. Na místo byl přivolán i vrtulník.

„Přestože potápěč komunikoval a říkal, že se začíná cítit lépe, rozhodli letečtí záchranáři o jeho preventivním transportu do barokomory v německém Traunsteinu,“ uvádí zpráva. Lékařská pomoc tak podle Slezáka byla poskytnuta opravdu pouze z preventivních důvodů.

Podle dosavadních informací je potápěč zcela v pořádku. „Potápěče jsme v nemocnici navštívili, je zcela zdráv a má dobrou náladu,“ zakončuje Slezák.

Instruktor: Původní informace byla hodně zkreslená

„My jsme tu zprávu sepsali hlavně proto, abychom dali odborné veřejnosti informaci o tom, co se stalo. A hlavně v reakci na to, co proběhlo zpravodajskými servery, protože to bylo hodně zkreslené,“ upřesnil Slezák okolnosti případu.

Zveličení informace potvrdil i dlouholetý potápěč Souček. „Původní zpráva zněla mnohem víc dramaticky, než se to doopravdy stalo,“ dodal k případu.