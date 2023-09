Polský ministr vyhrotil volby. Zveřejnil nejhorší tajný scénář vojenské porážky

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Tuskova vláda byla připravena se vzdát půlky země v případě války,“ uvedl polský ministr obrany na videu zveřejněném jeho stranou, Právo a Spravedlnost (PiS). „Plán předpokládal, že Polsko by se mohlo bránit jen po dva týdny a nepřítel by dosáhl západního břehu Visly za sedm dní.“

Odkazoval na strategické obranné plány připravené vládou expremiéra a bývalého předsedy Evropské rady Donalda Tuska, jenž je v čele hlavní opoziční strany Občanská platforma, z roku 2011. Na videu jsou vidět části dokumentů. „Přísně tajné,“ stojí na nich.

„Plány to jasně ukazují. Lublin, Řešov nebo Lomže by mohly být polskou Bučou,“ tvrdí Błaszczak. Ukrajinské město Buča se stalo symbolem ruských zvěrstev na Ukrajině. „Právo a Spravedlnost to změnilo. A bude bránit každý kousek Polska,“ dodává ministr.

Při návštěvě vojenské základny Bemowo Piskie ministr obvinil Tuskovu vládu též z toho, že rušila vojenské jednotky na východě země. Pochlubil se, že naopak ta současná tvoří nové.

Ostuda, říkají bývalí ministři obrany

Jeho útok na politické konkurenty vyvolal v Polsku velké pobouření. Bývalý polský ministr obrany v letech 2007 až 2011 Bogdan Klich uvádí, že Blaszczak se odhalováním tajných bezpečnostních dokumentů chová ostudně. Přiznává, že scénář uváděný v dokumentu byl na stole, ale jen jako „jedna z variant, ale naprosto ne ta nejdůležitější“.

Ani nepředpokládal to, že by se Polsko bez boje vzdalo, dodává. „Není to jediná a ne hlavní varianta obrany naší země, protože nejdůležitější je varianta spojenecká,“ zdůrazňuje exministr, že Polsko je v NATO a obranu by koordinovalo se spojenci.

Jeho předchůdce v úřadu Radoslaw Sikorski též upozorňuje, že armáda připravuje plány pro všechny možné scénáře. Podle něj Polsko má jen omezený počet obranných pozic a zveřejnění takového materiálu tedy může mít stále zpravodajskou hodnotu pro Rusko. PiS obviňuje, že schválně manipuluje veřejným míněním pro volební zisky.

„Zveřejnění takového dokumentu znovu podrývá důvěru, kterou máme u našich spojenců,“ uvedl bývalý velitel polských pozemních sil Waldemar Skrzypczak. „Myslí si kdokoliv, že NATO to jen tak přejde? Mohou se obávat, že se zveřejní více dokumentů o aktivitách Aliance.“

Další generál ve výslužbě, Stanislaw Koziej, uvedl, že vojenské plány vznikly v roce 2009, kdy byl prezidentem Polska Lech Kaczyński, dvojče šéfa PiS Jaroslawa Kaczyńského. Dodává též, že plány byly připraveny na základě dokumentů vydaných vládou Kaczyńského, jenž byl premiérem v roce 2007.

Armáda jako nástroj volebního boje

Polsko v současnosti buduje jednu z nejsilnějších evropských armád, aby odstrašilo Rusko. Polské ozbrojené síly mají nyní přes 175 tisíc vojáků, zatímco před osmi lety jich bylo zhruba 100 tisíc. K posílení armády přispěla ruská agrese na Ukrajině. Varšava patří mezi nejbližší spojence Kyjeva.

Vládní PiS vnímá silnou armádu jako svou prioritu. Média si všímají, že pro politiky PiS představují vojenské přehlídky a jiné ukázky moci příležitost pro získání podpory voličů před nadcházejícími říjnovými volbami, v nichž PiS bude usilovat o třetí termín. Opozice obviňuje vládu, že armádu zneužívá, aby získala politické body.

PiS je favoritem voleb, v průzkumu portálu Politico má podporu 37 procent. Občanská platforma 30 procent. PiS ale nyní čelí vážné aféře vydávání víz za úplatu ve zrychleném režimu a bez náležitých prověrek. Pis oficiálně prosazuje tvrdou protiimigrační politiku.