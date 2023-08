Masturbující kněz, boj o houbaře. Polskem zmítá předvolební kampaň

Předvolební kampaň u našich severních sousedů vstoupila do horké fáze, emoce vřou a politici řeší kde co. Například kauzu nemravného kněze, kterého jedna žena na pláži ve Svinoústí načapala, jak masturbuje před její dcerou.

Duchovní se před policisty omlouval, že ho vzrušil pohled na moře. Strážci zákona došli k závěru, že se sice dopustil „neslušného chování“, ale nikoliv v blízkosti dítěte a udělili mu jen pokutu. Tím ovšem celá kauza teprve začala.

Svědectví pobouřené matky včetně fotky pachatele zveřejnila na Facebooku místní politička z opoziční Občanské platformy. Sedmapadesátiletý salesián ze Štětína v reakci na veřejné pobouření spáchal sebevraždu a média napojená na vládní konzervativce opozici obvinila, že má jeho smrt na svědomí.

„Zastupitelka z Občanské platformy rozjela hon na čarodějnice, knězovy osobní údaje se objevily na internetu. Klerik nakonec skončil pod vlak,“ uvedl portál Niezależna, podle nějž nešťastný kněz čelil falešným obviněním z pedofilie.

Skandál přišel v době, kdy se polská katolická církev vzpamatovává z vlny obvinění ze sexuálního zneužívání dětí, která se dotkla i pověsti papeže Jana Pavla II. Církev částečně projevila lítost, zároveň však naznačuje, že obvinění jsou schválně nafukována z politických důvodů.

Pokusy přezkoumat dědictví papeže, který podle nových zjištění ještě jako krakovský arcibiskup prznění dětí kryl, jsou prý spiknutím s cílem zdiskreditovat morálního giganta národa. Předseda strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczynski dokonce prohlásil, že útoky na církev jsou pokusem vnějších nepřátel zničit Polsko.

Politický přesah kauzy ze Svinoústí ukazuje, že jedním z velkých témat říjnových parlamentních voleb bude čím dál těsnější sepětí církve a státu. Právo a spravedlnost ovšem ve snaze zmobilizovat svoji voličskou základnu sází i na strach z migrace a odpor vůči Bruselu či Německu.

Parlament ovládaný PiS minulý týden schválil, že se souběžně s volbami bude konat referendum, v rámci nějž budou voliči odpovídat na čtyři následující otázky:

1) Podporujete rozprodej státního majetku zahraničním subjektům, který povede ke ztrátě kontroly Poláků nad strategickými odvětvími ekonomiky?

2) Podporujete zvýšení věku odchodu do důchodu, včetně opětovného zvýšení věku odchodu do důchodu pro muže a ženy na 67 let?

3) Podporujete odstranění bariéry na hranicích mezi Polskou republikou a Běloruskou republikou?

4) Podporujete přijetí tisíců nelegálních imigrantů z Blízkého východu a Afriky v souladu s mechanismem nuceného přesídlení, který nařídila evropská byrokracie?

Aby bylo jasno, extrémně nepopulární opatření jako je vítání migrantů, oddalování důchodů ani odstranění plotu na hranicích s nevyzpytatelným Lukašenkovým režimem nikdo neprosazuje. Referenda však z hlediska PiS představuje chytrý manévr, jak si zaplatit předvolební kampaň ze státní kasy a dál postrašit voliče návratem Donalda Tuska, lídra Občanské platformy s bohatými zkušenostmi z evropských struktur.

PiS a státem kontrolovaná média už několik měsíců tvrdí, že Tusk v případě vítězství ohrozí národní bezpečnost Polska a začne rozprodávat státní majetek cizincům. „Tusk je největší hrozbou naší bezpečnosti. Je to nástroj bruselských elit a nesmíme dopustit, aby zničil bezpečnost Polska,“ hájil konání plebiscitu premiér Mateusz Morawiecki.

Kaczynski, který někdejšího předsedu Evropské rady považuje za svého osobního nepřítele, volil ještě tvrdší slova. „Tusk je zosobněním zla v Polsku, čirého zla,“ agitoval stárnoucí politik považovaný za šedou eminenci Polska na jednom z předvolebních pikniků, na kterých se vláda chlubí mohutnými investicemi do armády.

Při jiné příležitosti dokonce varoval, že Poláci v případě Tuskovy výhry přijdou o své milované houbaření. „Velká část Poláků sbírá houby... je to součást našich svobod a tuto naši svobodu nám chtějí sebrat,“ pohrozil na mítinku v Chelmu. „Pokud se Tusk vrátí k moci, všechno rozprodá. Polských lesů se zmocní Brusel. Tuska sem poslali, aby jim umetl cestu,“ zopakoval později pro týdeník Sieci.

Takové tvrzení je podle portálu Euronews nesmysl, Evropská komise nemůže členským zemím mluvit do správy lesů. Ukazuje to však, že Právo a spravedlnost ve snaze udržet se u moci usilovně hledá chytlavá témata, jak své voliče už poněkud unavené válkou na Ukrajině nebo migrační krizí na běloruské hranici udržet v šiku.

Vývoj preferencí před parlamentními volbami v Polsku v polovině léta srpna 2023. PiS - modrá, Občanská platforma - oranžová, Konfederace - černá.

Hlavního soka přitom pro PiS nepředstavuje Občanská platforma, ale krajněpravicová a libertariánská Konfederace, která se v průzkumech vyšvihla na dvanáct procent. Voliče sbírá především na konzervativním venkově, který v posledních letech představoval voličkou základnu PiS.

Kaczynského strana, která je u moci od roku 2015 navíc musela minulý týden odpískat plány na vyšetřování ruského vlivu v Polsku. Poslanci uznali, že komisi považovanou především za nástroj k veřejnému kádrování Donalda Tuska se do voleb vytvořit nepodaří.

PiS proto ve snaze zarazit další odliv voličů rychle hledá nová témata - klidně boj o houbaření. „Pro PiS je zásadní, aby dál dokázala diktovat agendu. V tom byli posledních osm let mistři. Pokaždé, když se objevil nějaký jejich skandál, tak dokázali skvěle odvrátit pozornost k nějakému jinému tématu. Třeba ke kulturním válkám,“ uvedl před časem pro iDNES.cz analytik AMO Michal Lebduška.