Kaczynski versus Tusk. Polsko čeká poslední duel politických dinosaurů

Na jedné straně zarytý konzervativec a starý mládenec, který neumí žádný cizí jazyk a žije s kocourem. Na druhé straně otec dvou dětí a světácký liberál, který provedl Evropskou unii finanční a migrační krizí. Předvolební kampaň v Polsku se nese ve znamení souboje předsedy strany Právo a Spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczynského a lídra opoziční Občanské koalice Donalda Tuska.

Jejich rivalita trvá už téměř dvacet let. „Tyto dvě osobnosti symbolizují soupeření mezi Občanskou koalicí a PiS. Politická scéna je do velké míry zakonzervovaná, žádnému třetímu subjektu se nikdy nepodařilo do tohoto dvojboje vlomit,“ vysvětluje v podcastu Kontext odborník na dění u našich severních sousedů Vít Dostál.

Střet čtyřiasedmdesátiletého Kaczynského a o osm let mladšího Tuska se dnes nese v hodně osobní rovině. Kampaň PiS někdejšího předsedu Evropské rady líčí jako loutku bruselských elit případně jako ruského agenta, Kaczynski ho dokonce v jednom projevu označil „zosobnění čirého zla“.

„Jejich souboj umocňovaly různé záležitosti, ať už to byla tragická událost z roku 2010, kdy u Smolensku zahynul polský prezident a dvojče Jaroslawa Lech Kaczynski, nebo odchod Tuska do Bruselu a pak jeho návrat do domácí politiky. Je to jako zajímavý příběh a je pravděpodobné, že právě tyto volby budou jejich posledním soubojem,“ myslí si Dostál.

Bez zákazu potratů by na tom byli lépe

Volby, které se konají 15. října, ale mají daleko více zápletek. Kampaň zrychluje, každý den se objevuje nová kauza. V pátek to byla vízová aféra na ministerstvu zahraničí, PiS o pár dní později kontrovalo obviněním, že Tuskovy vlády byly v případě války s Ruskem připraveny obětovat východní polovinu Polska.

„Polská kampaň je neuvěřitelně zajímavá a napínavá. Něco takového v českém prostředí neznáme, takové finanční možnosti jako v Polsku nemáme. Může to být také jedna z prvních kampaní, kde se výrazněji objeví umělá inteligence jako nástroj, který pomáhá vytvářet obsah a zlevňuje práci. Odborníci na politický marketing se na volby v Polsku budou dívat jako na docela zajímavou laboratoř,“ myslí si Dostál.

PiS by podle posledního průzkumu mělo získat 35 procent hlasů, což je na stranu, která byla u moci posledních osm let, obdivuhodné číslo. A nelze ho vysvětlovat jen tím, že Kaczynského strana perfektně ovládá politický marketing a má k dispozici masivní mediální aparát včetně veřejnoprávní televize TVP.

Faktem je, že Právo spravedlnost sklízí plody své ekonomické a sociální politiky. Hodně bodů získalo například díky dávce 500 zlotých (asi 2 740 Kč) měsíčně na každé dítě bez ohledu na příjem rodičů. Dva měsíce před volbami vláda nesmírně populární program zvýšila o 300 zlotých a opozici nezbývalo nic jiného než ji v tom popohánět.

„Lidé to bezprostředně pocítili. Pro část polské společnosti to znamenalo, že získali pocit důstojnosti. Stát, který se o ně do té doby příliš nestaral, jim najednou dával pomocnou ruku,“ vysvětluje Dostál a připomíná, že klíčovou roli v podpoře PiS hraje i demografie. „Polsko stárne a o výsledku voleb rozhodují starší ročníky. Právě na ně Právo a spravedlnost cílí,“ dodává výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky.

PiS by podle něj nejspíš mělo daleko větší podporu, u části elektorátu mu ale zásadně uškodil téměř úplný zákaz interrupcí, který vyvolal bouřlivé demonstrace naštvaných žen. „Mohli by mít kolem 40 nebo 42 procent. Ale zpřísnění potratového zákona znamenalo, že dlouhodobě ztratili některé voliče a voličky, protože už se na své původní hodnoty nedostali,“ upozorňuje Dostál.

Co polské parlamentní volby nakonec rozhodne? Jakou roli v nich sehrají nacionalističtí libertariáni z uskupení Konfederace? A jak se vyostřená kampaň může podepsat na spojenectví mezi Varšavou a Kyjevem? To vše se dozvíte v podcastu Kontext.