Túra v Tatrách skončila smrtí, turista vyrazil na výšlap v teniskách a tričku

Tragická nehoda se udála na Mengusovském sedle, které sahá až do výše 2308 metrů nad mořem a je vhodné pro ty nejodvážnější vysokohorské turisty. Aktuálně se na něm nachází sníh.

„V horách panují naprosto zimní podmínky. To není doba na tenisky a nedostatečné vybavení,“ varoval mluvčí tatranské záchranné služby TOPR Marcin Józefowicz. Druhého turistu museli záchranáři evakuovat do bezpečí vrtulníkem. Tělo jeho mrtvého kamaráda přepravili do nemocnice v Zakopaném.

Stanice připomněla, že o den dříve ve slovenském pohoří Malá Fatra utrpěla smrtelný pád osmatřicetiletá turistka ze Slovenska. Podle Horské záchranné služby (HZS) se žena zřítila z turistické trasy Zbojnický chodník do rokliny.

„Na turistické stezce zůstaly tři malé děti ve věku čtyř, sedmi a osmi let, kterých se později ujali policisté,“ uvedla HZS. Záchranáři se na lanech spustili k ženě, ale na místě se ukázalo, že utrpěla smrtelná zranění.