Záhadná smrt v horách. Dívku našli mrtvou, okolnosti jsou však velmi podivné

Bylo pár minut po půl šesté večer a pětadvacetiletá Lucie Prajová z Klatovska nervózně čekala na svůj vlak do Českých Budějovic na nádraží v rakouském Linci. Do toho jí volali rodiče, kterým jen v rychlosti řekla, že míří do Čech a ozve se. Do České republiky ale nikdy nedojela.