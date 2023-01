Slovenské hory byly loni neobvykle smrtící. Umírali pastevci i turisté

Ve slovenských horách zahynulo v roce 2022 celkem 56 lidí. To je výrazně více než v předchozích letech, přičemž od roku 2014 nepřekročil počet obětí 40 lidí za rok. Podle záchranářů má většina případů společné to, že turisté, kteří se do hor vydají, volí náročný terén mimo vyznačené stezky, nemají dostatečné vybavení nebo jsou málo zkušení.