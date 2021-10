Plot nestačí, polský Sejm schválil stavbu hraniční zdi proti migrantům

Zřízení bariéry bude stát asi 1,62 miliardy zlotých (devět miliard korun). V Sejmu má těsnou většinu vládní tábor kolem národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost, kdežto Senát, kam zákon týkající se stavby zdi poputuje nyní, ovládá opozice. Jeho osud v horní komoře parlamentu není jasný, podotýká agentura Reuters.

Polsko v srpnu na hranici s Běloruskem začalo stavět plot z ostnatého drátu, zeď vybavená monitorovacím systémem a zařízením pro detekci pohybu má bezpečnost v této oblasti zvýšit.

O záměru vystavit na hranici zeď se vláda dohodla v úterý, informoval ministr vnitra Mariusz Kamiński. Sdělil, že jde o postavení „pevné, vysoké bariéry, která bude vybavena sledovacím systémem a detektory pohybu“.

„Navzdory skutečnosti, že polsko-běloruský úsek státní hranice byl zabezpečen ostnatým drátem a drátěným plotem..., počet pokusů o ilegální překročení hranice neklesá, nýbrž stoupá,“ uvádí se v odůvodnění návrhu zákona, zveřejněném na internetových stránkách parlamentu.

V podobné situaci jako Polsko jsou také Litva a Lotyšsko. Jejich hranice se snaží z Běloruska překročit lidé z Blízkého východu nebo z Afghánistánu, kteří do Minska přijíždějí na turistická víza. Podle Varšavy i Evropské unie jde o formu hybridní války, kterou se režim autoritářského běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka snaží sedmadvacítce mstít za sankce, jež na něj uvalila.



V polsko-běloruském pohraničí už několik migrantů zemřelo, když je běloruští či polští pohraničníci vytlačovali do druhé země.



Německo viní aerolinky

Do Německa od srpna přicestovalo přes Bělorusko a Polsko více než 4300 migrantů. Německý ministr zahraničí Heiko Maas vyčetl leteckým společnostem, že přepravou migrantů do Běloruska napomáhají jejich nelegálním vstupům do Evropské unie.



„Každý den přilétají na letiště v Minsku stovky zoufalých lidí. (Běloruský prezident Alexandr) Lukašenko je láká falešnými sliby, aby je pak poslal na nebezpečnou a ilegální cestu do Evropské unie,“ řekl Maas německému listu. Aerolinky, které tyto lidi přepravují, se stávají Lukašenkovými pomocníky, tvrdí šéf německé diplomacie.

„Tyto firmy se musí ptát, zda chtějí být součástí bezskrupulózní mezinárodní sítě pašeráků lidí pod vedením Lukašenka a jaké důsledky to pro ně může mít,“ řekl Maas. Tuto otázku prý chce probrat s kolegy na pondělním setkání unijních ministrů zahraničí.

Od srpna podle německé policie přišlo nedovoleně do Německa přes novou uprchlickou trasu z Běloruska a Polska více než 4300 lidí. Většinou přišli z Iráku, Sýrie, Jemenu a Íránu. Jejich přílivem jsou zasaženy hlavně spolkové země Braniborsko, Sasko a Meklenbursko-Severní Pomořansko.