Slováci nejsou padlí na hlavu, hoaxům o zatažení do války odolají, říká expert

Svou myšlenku o tom, co nastane v příštích dvou týdnech, rozvádí. „Viděli jsme v nedělních televizních debatách různé zástupce z obou stran a musím říct, že komunikují jako podle naučeného manuálu. Každý z nich hovořil o Ivanu Korčokovi jako válečném štváči, který nechce mír. Je to první stupeň ostřejší volební kampaně a čekáme, co ještě přijde,“ říká politolog Katedry mezikulturní komunikace Fakulty aplikovaných jazyků Ekonomické univerzity v Bratislavě.

„Kampaň to byla zatím ta nejnudnější ze všech, které jsme na Slovensku kdy měli,“ říká Štefančík. Velkým faktorem jsou finance, protože mají kandidáti navzdory inflaci stejný limit peněz na kampaň jako před pěti lety. Zároveň jde pravděpodobně i o předvolební taktiku volebního štábu Petera Pellegriniho.

Vítězem prvního kola se stal Ivo Korčok s 42,51 procenta. Prvenství není takovým překvapením, spíše to, s jakým náskokem porazil Petera Pellegriniho s 37 procenty. Nemá sice vyhráno, ale podle Štefančíka šanci má.

„Prvním rozhodujícím faktorem je, jak se v poslední době mobilizovala občanská společnost na Slovensku. Ivan Korčok se vnímá jako protiváha Pellegriniho a vládní koalice. Druhé kolo se dá vnímat jako plebiscit o krocích vlády jako velká novela trestného zákoníku a zestátnění RTVS,“ komentuje politolog.

Jako třetí se umístil Štefan Harabin, bývalý předsedy Nejvyššího soudu, který inklinuje k Rusku a byl obviněn z hanobení rasy a národa, protože vyjádřil souhlas s ruskou agresí. Podle Štefančíka ale Pellegrini bude mít problém přetáhnout jeho voliče. „Nebude to mít jednoduché, protože pokud bude chtít oslovit Harabinovy voliče, což znamená tvrdší rétoriku, nacionální politiku, tak by mohl ztratil své dosavadní příznivce.“

Štefančík poukazuje na Pellegriniho submisivnost a jeho dvě tváře. „Na jedné straně tu máme předsedu nové strany Pellegriniho, který se odstřihl anebo se chtěl odstřihnout od Fica, ale na druhé straně tu je poměrně nevýrazný politik Pellegrini, který ani jednou nebouchl do stolu a neřekl, kde leží červená linie,“ popisuje rozpor. Onou linií by mohlo být téma války na Ukrajině.

„Komunikace populistů je založena na vyvolávání strachu, aby se lidi báli a volili strany, které přináší řešení, aby se strachu zbavili. Strana Směr a Robert Fico jsou učebnicovým případem populismu. A kdo by se nebál vtažení do války a že jeho děti budou bojovat na Ukrajině,“ říká Štefančík.

„Pokud se takový hoax objeví, tak se lidé začnou bát a volit mírotvůrce, ale nemyslím si, že všichni lidi jsou, s prominutím, padlí na hlavu, a nenechají se ovlivnit tak jednoduchou manipulací a většina společnosti jí odolá.“

Bude Fico kontrolovat Pellegriniho? Jak důležité bude téma války na Ukrajině v druhém kole? Jak moc ovlivnilo zestátnění RTVS a novela trestního zákoníku první kolo?