Bude debata? Pellegrini se s Korčokem přetahuje o to, kdo do ní nechce jít

Před prvním kolem voleb Korčok opakovaně vyzýval Pellegriniho, aby se s ním utkal v diskusi a diváci mohli sami posoudit sílu obou kandidátů. Předseda Národní rady a strany Hlas-SD to však nakonec ve formátu jeden na jednoho udělal jen jednou. Mnozí mu to vyčítali jako snahu „promlčet se“ do prezidentského paláce a chodit jen tam, kde nebude čelit kritickým otázkám.

Poté, co Pellegrini překvapivě nevyhrál sobotní kolo, se jeho strategie zřejmě obrací. V pondělí večer se totiž do svého soka pustil v příspěvku titulovaném: „Najednou debatovat netřeba, pane Korčoku?“ „Zítra jsem měl absolvovat první duel s Ivanem Korčokem před druhým kolem prezidentských voleb. Potvrdil jsem svou účast a chystal se na debatu. Večer mě však z televize informovali, že pan Korčok účast zrušil. Tak nevím – najednou debatovat netřeba? Zítra vám povím víc,“ napsal.

Korčok to však nenechal bez reakce a zhruba za třičtvrtě hodiny, taktéž na sítích, odpověděl: „Pan Pellegrini najednou a právě teď touží debatovat v TA3. Nabídku na debatu jsem dostal dnes s termínem zítra – samozřejmě, úplnou náhodou, když už několik dní je avizovaný můj program s lidmi v Prešově, na Spiši a večer v Banské Bystrici. Aby to bylo ještě vtipnější, pan Pellegrini dnes odmítl debatu ve Slovenském rozhlase, též tento týden. Pane Pellegrini, trapný pokus. Zachovejte klid,“ vzkázal.

Ale ani tady tato mediální přestřelka nekončí. Pellegrini totiž opáčil, že se na Korčoka těší v rozhlase. „Pane Korčoku, zachovejte klid vy a prosím, nelžete. Televize TA3 právě kvůli vašemu happeningovému programu po Slovensku plánovala duel v Banské Bystrici, abyste ho mohl absolvovat – já jsem souhlasil, vždyť proč nemít diskusi v našem rodišti, tentokrát bez trapně vybíraného vstupného od lidí,“ napsal s odkazem na to, že oba pocházejí ze stejného města. I další, neúspěšný kandidát Marian Kotleba je mimochodem z Banské Bystrice. Pellegrini také připomněl svou výtku, že některé mediální debaty, na které nepřišel, si diváci museli nejdřív zaplatit.

„Ale nelžete, prosím, že jsem s vámi já odmítl diskutovat ve Slovenském rozhlase – pokud si lépe prohlédnete pozvánku, najdete tam termín potvrzení duelu dnes do 12:00. Takže jsem ho potvrdil a budu se na vás ve Slovenském rozhlase těšit,“ dodal Pellegrini. Na toto Korčok ještě (o půl páté odpoledne, pozn. red.) neodpověděl. Zaměřil se však na další téma, které proti němu Pellegrini používá v kampani.

Šéf Hlasu během ní opakovaně sliboval, že přinese do společnosti tolik nutný klid či že na Ukrajinu bojující proti ruské přesile už by neměly putovat další zbraně, protože je třeba jednat o míru. A s tím, jak se kampaň stupňuje, posouvá i svou rétoriku. Pellegrini tak už krátce po vyhlášení výsledků prvního kola voleb začal prohlašovat, že jeho rival zatáhne Slovensko do války.

„Slovensko chce prezidenta, který nebude Slovensko tahat do války, ale bude hovořit o míru. Chce prezidenta, pro kterého budou slovenské zájmy na prvním místě,“ řekl během volební noci a od té doby se víc a víc prezentuje jako „prezident míru“, zatímco Korčok má být prezidentem války. Heslo už přejali i další členové Hlasu i koaliční Slovenské národní strany (SNS), která ho po pár dnech vyčkávání rovněž veřejně podpořila.

Vysílat vojáky do cizí země, a tedy „zatahovat“ zemi do války, však může jen vláda a parlament. Prezident na to kompetence nemá. „Nepravda: Ivan Korčok chce prý vyslat slovenské vojáky na Ukrajinu. Když některým politikům teče do bot, začnou být hysteričtí a jediné, na co se zmohou, jsou lži a strašení lidí. Můj protikandidát se svými kolegy šíří úplně zjevné nesmysly a nevadí jim ani to, že si protiřečí v přímém přenose,“ napsal Korčok v příspěvku a v dalším později dodal, že „podobnou taktiku zvolil i Andrej Babiš a nevyšla mu“.

Český expremiér podobně mluvil o svém kandidátovi v loňských prezidentských volbách o Petru Pavlovi, pozdějším vítězi voleb a dnešním českém prezidentovi. „Věřím, že ani lidé na Slovensku na tyto laciné triky neskočí a historie se zopakuje,“ dodal Korčok. Druhé kolo voleb se koná 6. dubna. V tom prvním Korčok získal 42,5 procenta hlasů a Pellegrini 37 procent.