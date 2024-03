KOMENTÁŘ: Další slovenské volby, které rozhoduje Fico

Nejprve si shrňme výsledky: občanský kandidát s podporou opozice, bývalý ministr zahraničních věcí a diplomat Ivan Korčok získal přes 958 tisíc hlasů. Druhý, šéf strany Hlas, předseda parlamentu a někdejší dvojka Roberta Fica ve Směru Peter Pellegrini dostal přes 834 tisíc hlasů. Účast byla více než 51 procent. V prvním kole nejvyšší od první přímé volby prezidenta v roce 1999.

Jak je tedy možné, že jasný favorit voleb Pellegrini za Korčokem zaostal až do takové míry? Dá se to vysvětlit polovtipným konstatováním, že vládnoucí koalice neudělala téměř nic pro to, aby vyhrál Pellegrini. Místo toho však udělala velmi mnoho, aby zvítězil Korčok. Respektive, aby zmobilizovala jeho protivládní voliče.